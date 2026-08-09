Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ablasını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kumcağız Sahili'nde sabah saatlerinde denize giren bir kadın dalgaların artmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi.

Ablasının yardımına koşan 19 yaşındaki Arif Tosun da denize girdi. Tosun ve ablası ekipler tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arif Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ablasının ise kurtarıldığı öğrenildi.

Ablasını kurtarmak için girdiği denizde can verdi!

BÖLGEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Olayın ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede denize girmek yasaklandı. Arif Tosun'un cenazesinin bugün Kullar Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kandıra Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKandıra

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