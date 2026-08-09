Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

6 yaşındaki çocuk nehirde gözden kayboldu! Kurtarmaya çalışan kadın da boğuldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
6 yaşındaki çocuk nehirde gözden kayboldu! Kurtarmaya çalışan kadın da boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri’ne serinlemek için giren 6 yaşındaki Yakut Ada ile onu kurtarmak için suya atlayan 33 yaşındaki Derya Uluger boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaydet
a- | +A

Diyarbakır'dan ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'ne ailesiyle piknik için gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞULDU

Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger (33) de görüş alanından çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

BAKMADAN GEÇME
Antalya
YAŞAM

Antalya'da korkunç olay! Otelin havuzunda çocuk boğuldu, 2 kişi gözaltında

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Liverpool-Monaco maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir? Hazırlık maçı bugün oynanacak!
Liverpool-Monaco maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?
Kaydet
Batrakov transferi için resmi açıklama: Kulübü duyurdu
Batrakov transferi için resmi açıklama: Kulübü duyurdu
Kaydet
Artvin'de insansız deniz aracı açık denizde imha edildi
Artvin'de insansız deniz aracı açık denizde imha edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.