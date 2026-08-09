6 yaşındaki çocuk nehirde gözden kayboldu! Kurtarmaya çalışan kadın da boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri’ne serinlemek için giren 6 yaşındaki Yakut Ada ile onu kurtarmak için suya atlayan 33 yaşındaki Derya Uluger boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'dan ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'ne ailesiyle piknik için gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞULDU

Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger (33) de görüş alanından çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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