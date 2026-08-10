Otel ve restoranlar için devrim gibi karar! Hepsi yasaklanıyor

Avrupa Birliği'nin ambalaj atıklarını azaltmayı hedefleyen yeni düzenlemesi 12 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Kahve kapsülleri ambalaj atığı kapsamına alınırken, geri dönüşüm maliyetleri üreticiler tarafından karşılanacak. Otellerdeki mini şampuanlar ve restoranlardaki tek kullanımlık sos paketleri ise 2030'dan itibaren yasaklanacak.

Avrupa Birliği (AB), ambalaj atıklarını azaltmak ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırladığı yeni düzenlemeyi 12 Ağustos itibarıyla uygulamaya koyuyor. Yeni kurallar kapsamında birçok ürün için daha sıkı geri dönüşüm ve yeniden kullanım yükümlülükleri getirilecek.

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KAHVE KAPSÜLLERİ AMBALAJ ATIĞI OLACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri kahve kapsülleri oldu. Yeni kurallarla birlikte kahve kapsülleri resmen ambalaj atığı olarak sınıflandırılacak. Böylece bu ürünlerin toplanması, geri dönüştürülmesi ve atık yönetimine ilişkin maliyetler üretici firmalar tarafından karşılanacak.

AB'nin "kirleten öder" prensibi doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla, üreticilerin daha çevreci ve geri dönüştürülebilir ambalaj çözümlerine yönelmesi hedefleniyor.

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TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE KADEMELİ VEDA

Yeni düzenleme yalnızca kahve kapsülleriyle sınırlı kalmayacak. Otellerde müşterilere sunulan mini şampuan ve duş jeli şişeleri ile restoran ve kafelerde kullanılan tek dozluk sos, reçel, tereyağı, şeker ve benzeri paketler de aşamalı olarak kullanım dışı bırakılacak.

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2030'DAN İTİBAREN YASAKLANACAK

AB kurallarına göre söz konusu tek kullanımlık ürünlerin kullanımı 2030 yılından itibaren yasaklanacak. İşletmelerin bu ürünler yerine yeniden doldurulabilir veya çok kullanımlık alternatiflere geçmesi gerekecek.

AMAÇ AMBALAJ ATIĞINI AZALTMAK

Avrupa Birliği verilerine göre üye ülkelerde kişi başına düşen ambalaj atığı miktarı son yıllarda sürekli artış gösteriyor. Yeni düzenlemeyle ambalaj tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, yeni kuralların özellikle gıda, konaklama ve içecek sektörlerinde önemli değişikliklere yol açacağını, şirketlerin ambalaj tasarımlarını ve atık yönetimi süreçlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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