Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Otel ve restoranlar için devrim gibi karar! Hepsi yasaklanıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Otel ve restoranlar için devrim gibi karar! Hepsi yasaklanıyor
Fotoğraf Başlığı Otel ve restoranlar için devrim gibi karar! Hepsi yasaklanıyor

Avrupa Birliği'nin ambalaj atıklarını azaltmayı hedefleyen yeni düzenlemesi 12 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Kahve kapsülleri ambalaj atığı kapsamına alınırken, geri dönüşüm maliyetleri üreticiler tarafından karşılanacak. Otellerdeki mini şampuanlar ve restoranlardaki tek kullanımlık sos paketleri ise 2030'dan itibaren yasaklanacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Avrupa Birliği (AB), ambalaj atıklarını azaltmak ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırladığı yeni düzenlemeyi 12 Ağustos itibarıyla uygulamaya koyuyor. Yeni kurallar kapsamında birçok ürün için daha sıkı geri dönüşüm ve yeniden kullanım yükümlülükleri getirilecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünyada en çok kazanan Türk olacak! Maaşı yüzde 550 artacak
EKONOMİ

Dünyada en çok kazanan Türk olacak! Maaşı yüzde 550 artacak

KAHVE KAPSÜLLERİ AMBALAJ ATIĞI OLACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri kahve kapsülleri oldu. Yeni kurallarla birlikte kahve kapsülleri resmen ambalaj atığı olarak sınıflandırılacak. Böylece bu ürünlerin toplanması, geri dönüştürülmesi ve atık yönetimine ilişkin maliyetler üretici firmalar tarafından karşılanacak.

AB'nin "kirleten öder" prensibi doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla, üreticilerin daha çevreci ve geri dönüştürülebilir ambalaj çözümlerine yönelmesi hedefleniyor.

Otel ve restoranlar için devrim gibi karar! Hepsi yasaklanıyor
Başlık ResmiOtel ve restoranlar için devrim gibi karar! Hepsi yasaklanıyor

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE KADEMELİ VEDA

Yeni düzenleme yalnızca kahve kapsülleriyle sınırlı kalmayacak. Otellerde müşterilere sunulan mini şampuan ve duş jeli şişeleri ile restoran ve kafelerde kullanılan tek dozluk sos, reçel, tereyağı, şeker ve benzeri paketler de aşamalı olarak kullanım dışı bırakılacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme
EKONOMİ

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme

2030'DAN İTİBAREN YASAKLANACAK

AB kurallarına göre söz konusu tek kullanımlık ürünlerin kullanımı 2030 yılından itibaren yasaklanacak. İşletmelerin bu ürünler yerine yeniden doldurulabilir veya çok kullanımlık alternatiflere geçmesi gerekecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Petrol yükseldi, benzine yeni zam! Litresi bakın kaç lira olacak
TASARRUF ORTAĞIM

Petrol yükseldi, benzine yeni zam! Litresi bakın kaç lira olacak

AMAÇ AMBALAJ ATIĞINI AZALTMAK

Avrupa Birliği verilerine göre üye ülkelerde kişi başına düşen ambalaj atığı miktarı son yıllarda sürekli artış gösteriyor. Yeni düzenlemeyle ambalaj tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, yeni kuralların özellikle gıda, konaklama ve içecek sektörlerinde önemli değişikliklere yol açacağını, şirketlerin ambalaj tasarımlarını ve atık yönetimi süreçlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtiyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.