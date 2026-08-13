Alihan Kuriş soruşturmasında gözaltı sayısı yükseliyor

Ankara’da Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 37’ye yükselirken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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