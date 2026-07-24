2026 YKS'de üst puan dilimlerindeki aday sayısındaki dikkat çekici artış, özellikle tıp, diş hekimliği ve mühendislik gibi gözde bölümlerde rekabeti kızıştırdı. Uzmanlar, bu yıl tercih yapacak adayları "Sadece puana değil, mutlaka başarı sıralamasına odaklanın" diyerek uyardı.

2026 YKS sayısal puan dağılımları son 4 yılla karşılaştırıldığında, üst puan dilimlerindeki öğrenci sayısında belirgin bir artış görüldü. 530 ve üstü puan alan aday sayısı 1.930’dan 3.500’e, 490 ve üstü puan alan sayısı 16.140’tan 27.402’ye, 450 ve üstü alanlar ise 46.142’den 63.669’a tırmandı.

Bu durum tıp, mühendislik ve diş hekimliği gibi bölümlerdeki rekabeti artırırken, 115 ve üstü puan alan toplam aday sayısının 1.135.718’e gerilemesine rağmen genel sınav ortalamasının yüksek gerçekleştiğini gösterdi.

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"EN BÜYÜK TUZAK..."

Eğitim uzmanı İlhan Sevin, 2026 YKS tercih döneminde adayların düşmemesi gereken en büyük tuzağın “sadece puana bakarak tercih yapmak” olduğunu belirtti. Sevin, yaptığı değerlendirmede şu uyarılarda bulundu:

2026 YKS’de özellikle orta ve üst sıralarda puanlar belirgin şekilde yükseldi. Rekabetin oldukça arttığı bu yıl, tercih yapacak adayların puan kadar başarı sırasını da mutlaka dikkate alması büyük önem taşıyor. Aynı puanı alan aday sayısı geçen yıla göre daha fazla olduğu için geçen yılın puanlarıyla kıyaslama yapmak yanıltıcı olacaktır.

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