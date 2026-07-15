Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasının ardından İngiliz futbolcunun havalimanına iniş saati, karşılanacağı terminal netleşirken taraftarlara yönelik yapılan bilgilendirme yapıldı. Peki, Greenwood ne zaman İstanbul'a gelecek?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun İstanbul'a gelişine ilişkin resmi programı paylaşırken, taraftarlar Greenwood'un hangi gün, saat kaçta ve hangi terminalden çıkış yapacağını merak ediyor.

GREENWOOD NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Fenerbahçe Kulübü, Mason Greenwood'un 16 Temmuz 2026 Perşembe günü İstanbul'a geleceğini duyurdu. Açıklamada Greenwood'un pasaport işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali çıkış kapısından ayrılacağı bildirildi. Taraftarların doğrudan bu alana yönelmeleri ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Greenwood ne zaman İstanbul'a gelecek? İstanbul'a geliş saati belli oldu

GREENWOOD İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Mason Greenwood'u taşıyan uçağın 16 Temmuz Perşembe günü saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na (IST) iniş yapması planlanıyor.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferini 14 Temmuz'da resmen açıklamış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Olympique Marsilya ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. İngiliz yıldız, 39 milyon euro bonservis ile Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

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