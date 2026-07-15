Botsvana'daki Karowe Elmas Madeni'nde 1.305 karat ağırlığında dev bir elmas keşfedildi. Maden işletmecisi Lucara Diamond, bunun 1.000 karatın üzerindeki 10'uncu elmas olduğunu açıklayarak tarihi bir başarıya daha imza attıklarını duyurdu.

Botsvana, dünyanın en dikkat çekici elmas keşiflerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Ülkenin kuzeyindeki Karowe Elmas Madeni'nde 1.305 karat ağırlığında dev bir elmas çıkarıldı.

Madenin Vancouver merkezli işletmecisi Lucara Diamond tarafından yapılan açıklamada, söz konusu keşfin Karowe Madeni'nin bugüne kadar çıkardığı 1.000 karatın üzerindeki 10'uncu elmas olduğu belirtildi.

Öte yandan madencilik şirketi, taşın beyaz olarak sınıflandırıldığını ve kırılmamış olduğunu, 79,9 mm x 34,1 mm x 51,9 mm ölçülerinde olduğunu açıkladı.

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"OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

Lucara Diamond Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) William Lamb, keşfin şirket açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "1.000 karatın üzerindeki 10'uncu elmasımızı çıkarmış olmamız olağanüstü bir başarı. Tarihte hiçbir elmas madeni bu büyüklükteki taşları bu kadar istikrarlı şekilde üretemedi. Karowe, küresel elmas sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemde küresel elmas piyasasında fiyatlar ve talepte düşüş yaşanmasına rağmen Botsvana, dünyanın en büyük ve en değerli elmas üreticileri arasında yer almayı sürdürüyor. Ülkede çıkarılan yüksek kaliteli ve büyük boyutlu elmaslar, başta mücevher sektörü olmak üzere farklı alanlarda değerlendiriliyor.

Karowe Elmas Madeni ise bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en değerli elmaslardan bazılarını dünya elmas piyasasına kazandırmasıyla biliniyor. Bu son keşif de madenin dev elmaslar konusundaki ününü bir kez daha pekiştirdi.

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