Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcıların yakından takip ettiği katılım endeksleri, şirket sayısı açısından sabit değildir. ''Katılım endeksinde kaç şirket yer alıyor?'' merak edilirken, faizsiz finans ilkelerine uygun şirketlerin yer aldığı endekslerdeki toplam firma sayısı, belirli dönemlerde yapılan değerlendirmelere göre güncelleniyor.

Katılım endeksleri arasında en geniş yapıya sahip olan BIST Katılım Tüm Endeksi, kriterlere uygun tüm şirketleri bünyesinde barındırıyor. Bunun yanı sıra Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 gibi alt endeksler ise bu geniş havuzdan seçilen daha sınırlı sayıda şirketten oluşuyor.

Katılım endeksinde kaç şirket yer alıyor?

Borsa İstanbul bünyesinde oluşturulan katılım endekslerinde yer alan şirket sayısı sabit bir rakamla ifade edilemiyor. En geniş kapsamlı yapı olan BIST Katılım Tüm Endeksi’nde bulunan şirket sayısı, yapılan periyodik değerlendirmelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Şirketlerin faaliyet alanları ve finansal verileri düzenli olarak incelendiği için bazı firmalar listeye dahil edilirken bazıları kapsam dışına çıkarılıyor. Bu nedenle katılım endeksindeki toplam şirket sayısı her dönem yeniden şekilleniyor ve güncel listeyi takip etmek gerekiyor.

KATILIM ENDEKSİ NEDİR?

Katılım endeksi, faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden oluşturulan özel bir borsa göstergesidir. Endeks yalnızca finansal performansa göre değil aynı zamanda etik ve sektörel kriterlere göre belirlenen şirketleri kapsıyor.

Borsa İstanbul tarafından oluşturulan yapı, yatırımcıların inanç ve değerlerine uygun şirketlere yönelmesini sağlamak amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda şirketlerin katılım finans ilkelerine uyum konusunda daha şeffaf ve disiplinli hareket etmesine katkı sunuyor.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN NE DEMEK, NASIL BELİRLENİR?

Bir şirketin katılım endeksine uygun kabul edilmesi için faaliyet alanı incelenir ve faizli finans, alkol, kumar gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler doğrudan kapsam dışında bırakılır. Ardından finansal yapı değerlendirmeye alınıyor ve belirli oranların aşılmaması şartı da aranır.

Örneğin; faizli borçların veya faiz getirrili varlıkların belirlenen eşik değerleri geçmemesi gerekiyor. Ayrıca uygun olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplam içindeki payı da sınırlandırılıyor.

Tüm değerlendirmeler, şirketlerin beyan ettiği finansal bilgiler ve düzenli denetimler üzerinden yapılıyor. Kriterleri sağlayan şirketler endekse dahil edilirken, şartları kaybeden firmalar listeden çıkarılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası