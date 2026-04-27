Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika 27 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler listesi
Malatya çevresinde art arda meydana gelen depremler, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedilirken, son depremlere ilişkin veriler araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda Battalgazi merkezli bir depremin yaşandığını duyuruldu.
Malatya'da deprem mi oldu sorusu sorgulanırken bölgede ana depremin öncesinde ve sonrasında daha düşük şiddetli hareketlilikler de tespit edildi. Aynı gün içerisinde Battalgazi çevresinde 3,9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha kaydedilirken, 1 ile 2 büyüklüğü arasında değişen çok sayıda küçük ölçekli deprem de listelere yansıdı.
MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?
Malatya’da gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. AFAD verilerine göre Battalgazi ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 15.42’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
MALATYA DEPREM SON DAKİKA
Bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı hareketlilik dikkat çekti. Ana sarsıntıdan kısa süre önce 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, gün boyunca küçük çaplı çok sayıda sarsıntı listelere yansıdı.
27 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(UTC)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|27.04.2026 13:05:25
|39.2142
|28.0922
|11.37
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|27.04.2026 12:42:38
|38.275
|38.6922
|16.36
|ML
|4.4
|Battalgazi (Malatya)
|27.04.2026 12:41:58
|38.2708
|38.6942
|13.27
|ML
|3.9
|Battalgazi (Malatya)
|27.04.2026 12:11:00
|38.2703
|38.6764
|13.26
|ML
|1.5
|Battalgazi (Malatya)
|27.04.2026 12:04:46
|38.6622
|30.52
|7.16
|ML
|1.2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|27.04.2026 11:57:10
|38.1492
|38.5981
|7.03
|ML
|1.4
|Battalgazi (Malatya)
|27.04.2026 11:56:44
|38.6122
|40.4381
|7.05
|ML
|1.6
|Genç (Bingöl)
|27.04.2026 11:49:16
|39.6919
|26.3914
|12.29
|ML
|3.0
|Ezine (Çanakkale)
|27.04.2026 11:39:34
|37.2114
|28.2228
|13.47
|ML
|1.8
|Menteşe (Muğla)
|27.04.2026 11:16:33
|39.2103
|28.0914
|11.14
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|27.04.2026 11:12:42
|36.4231
|38.7197
|7.05
|ML
|2.0
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [32.39 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|27.04.2026 11:01:39
|39.2136
|28.0719
|5.3
|ML
|2.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|27.04.2026 10:46:20
|39.5736
|33.5811
|7
|ML
|1.0
|Keskin (Kırıkkale)
|27.04.2026 10:35:10
|36.9742
|29.0075
|7
|ML
|1.7
|Dalaman (Muğla)
|27.04.2026 10:02:37
|40.8836
|31.7956
|8.31
|ML
|1.5
|Merkez (Bolu)