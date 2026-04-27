Malatya çevresinde art arda meydana gelen depremler, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedilirken, son depremlere ilişkin veriler araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda Battalgazi merkezli bir depremin yaşandığını duyuruldu.

Malatya'da deprem mi oldu sorusu sorgulanırken bölgede ana depremin öncesinde ve sonrasında daha düşük şiddetli hareketlilikler de tespit edildi. Aynı gün içerisinde Battalgazi çevresinde 3,9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha kaydedilirken, 1 ile 2 büyüklüğü arasında değişen çok sayıda küçük ölçekli deprem de listelere yansıdı.

Malatyada deprem mi oldu? Son dakika 27 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler listesi

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya’da gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. AFAD verilerine göre Battalgazi ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 15.42’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA

Bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı hareketlilik dikkat çekti. Ana sarsıntıdan kısa süre önce 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, gün boyunca küçük çaplı çok sayıda sarsıntı listelere yansıdı.

27 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

27.04.2026 13:05:25 39.2142 28.0922 11.37 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 27.04.2026 12:42:38 38.275 38.6922 16.36 ML 4.4 Battalgazi (Malatya) 27.04.2026 12:41:58 38.2708 38.6942 13.27 ML 3.9 Battalgazi (Malatya) 27.04.2026 12:11:00 38.2703 38.6764 13.26 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 27.04.2026 12:04:46 38.6622 30.52 7.16 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar) 27.04.2026 11:57:10 38.1492 38.5981 7.03 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 27.04.2026 11:56:44 38.6122 40.4381 7.05 ML 1.6 Genç (Bingöl) 27.04.2026 11:49:16 39.6919 26.3914 12.29 ML 3.0 Ezine (Çanakkale) 27.04.2026 11:39:34 37.2114 28.2228 13.47 ML 1.8 Menteşe (Muğla) 27.04.2026 11:16:33 39.2103 28.0914 11.14 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 27.04.2026 11:12:42 36.4231 38.7197 7.05 ML 2.0 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [32.39 km] Akçakale (Şanlıurfa) 27.04.2026 11:01:39 39.2136 28.0719 5.3 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir) 27.04.2026 10:46:20 39.5736 33.5811 7 ML 1.0 Keskin (Kırıkkale) 27.04.2026 10:35:10 36.9742 29.0075 7 ML 1.7 Dalaman (Muğla) 27.04.2026 10:02:37 40.8836 31.7956 8.31 ML 1.5 Merkez (Bolu)

Haberle İlgili Daha Fazlası