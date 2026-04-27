Japonya’da merkez üssü Hokkaido eyaletinin Güney Tokachi bölgesi olan 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi.

Japonya’nın Hokkaido eyaleti, 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) edinilen bilgilere göre; deprem yerel saatle 05:23’te, 80 kilometre derinlikte meydana geldi.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası tsunami riskinin oluşmadığı duyuruldu. Hokkaido Elektrik Enerji Şirketi, Tomari Nükleer Santrali’nde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini açıklarken, demiryolu işletmecisi JR Hokkaido ise bazı yerel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak Hokkaido Shinkansen hızlı tren seferlerinin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

GEÇEN HAFTA DA 7,7’LİK DEPREMLE SALLANMIŞLARDI

Geçen hafta Japonya’da merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Iwate eyaleti ve Hokkaido eyaletinin bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 10 ila 80 santimetre arasında değişen tsunami dalgaları gözlenmişti. Yetkililer 1 hafta içinde daha şiddetli bir "mega deprem" meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

