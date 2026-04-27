Manisa'da taze çağlanın kilosu 150 ile 160 lira arasında pazar tezgahlarında yerini aldı. Üreticiler bu yılki bereketli sezondan memnun olduklarını söyledi.

Pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 160 lira...

ÜRETİCİLER MEMNUN

Bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi ve yağışların bol olması, bölgede yetişen meyvelerde verimi artırdı. Çağla başta olmak üzere erik, kayısı ve şeftali gibi ürünlerde bolluk yaşanırken, durum üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sarıgöllü üretici Hülya Akkaya sezonun verimli geçtiğini belirterek, "Bu yıl bol ve bereketli bir yıl olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Çevrede çağla, erik, kayısı ve şeftali gibi meyveler oldukça verimli. Bu durum bizler için iyi." ifadelerini kullandı.

