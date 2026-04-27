Survivor’da büyük finale doğru sular durulmuyor. Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışmanın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konsey ile birlikte Çetin'in akıbeti belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Seren Ay Çetin diskalifiye mi edildi?

Survivor adasında tansiyon bir anda zirveye çıktı. Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma, kısa sürede büyüyerek yarışmanın seyrini değiştiren ciddi bir krize dönüştü. Seren Ay’ın Lina’ya fiziki müdahalede bulunması ve küfürler savurması hem yarışmacıların hem de izleyicilerin tepkisini çekti. Daha önce de diskalifiyeden dönen Seren Ay için bu kez süreç farklı ilerledi ve ada yaşamına devam edip edemeyeceği diğer yarışmacıların kararına bırakıldı.

Yaşananların ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak Seren Ay hakkında verilen kararı duyurdu. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir konuşan Ilıcalı’nın sert sözleri dikkat çekti:

“Agresiflik boyutunun farkında mısın sen? Daha önce de uyarıldığını hatırlıyorsun değil mi? Davranış şeklin bizi tam anlamıyla umutsuzluğa sevk etti.”

SEREN AY DİSKALİFİYE OLDU

Acun Ilıcalı, alınan karar doğrultusunda Seren Ay’ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı.Daha önce de benzer ihlallerle gündeme gelen yarışmacının, bu kez kurallar gereği Survivor’daki serüveni sona erdirildi.



Kararın bizzat kendisine açıklanmasının ardından adada derin bir sessizlik hakim olurken, yarışmacılar yaşanan gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.



Seren Ay ile Lina arasında yaşanan olayların ardından verilen bu kararla birlikte Seren Ay, diskalifiye edilerek Survivor’a veda eden son isim oldu.

