Tesla ve SpaceX’in tepe yöneticisi Elon Musk, şahsi servetini 1,1 trilyon dolara ulaştırarak insanlık tarihinin ilk trilyoneri unvanını kazandı. Dünyanın en zengin diğer dört dev isminin toplam varlığını bile geride bırakan astronomik servetin büyüklüğü fiziksel kıyaslamalarla akıllara durgunluk verirken, lüks mülklerini satarak 'Hiç evim olmayacak, prefabrikte yaşıyorum' diyen Musk'ın arka planda kurduğu gizli emlak krallığı deşifre oldu.

Tesla ve SpaceX’in tepe yöneticisi Elon Musk, servetini 1,1 trilyon dolara ulaştırarak insanlık tarihinin ilk trilyoneri unvanını kazandı.

Yakın geçmişe kadar yalnızcadevletlerin gayrisafi yurtiçi hasılaları veya küresel borç miktarları için kullanılan "trilyon" ifadesi, borsa tarihindeki en büyük şirketlerin ardından ilk kez tek bir bireyin şahsi servetini tanımlamak için kayıtlara geçmiş oldu.

Evim yok prefabrikte kalıyorum diyordu! İnsanlık tarihinin ilk trilyoneri Elon Muskın gizli malikane krallığı deşifre oldu!

İNSAN ZİHNİNİ ZORLAYAN BİR RAKAMIN ANATOMİSİ

Tek bir insanın sahip olduğu bu düzeyde bir serveti sadece rakamlarla açıklamak, büyüklüğünü kavramak için yeterli olmuyor. Zira 1 trilyon dolar, 1 milyar dolardan tam bin kat, 1 milyon dolardan ise tam bir milyon kat daha fazla bir parayı ifade etmekte. Bugün dünyada gayrisafi yurtiçi hasılası 1 trilyon dolar sınırının üzerinde olan sadece 21 ülke bulunurken, Elon Musk tek başına doğduğu ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yıllık 480 milyar dolarlık ekonomik üretimini ikiye katlamış durumda.

Forbes verilerine göre 2024 yılında 195 milyar dolar olan, geçtiğimiz yıl ise 342 milyar dolara yükselen Musk'ın serveti, SpaceX'in hamlesiyle sadece aylar içinde trilyon sınırını aşmayı başarmıştı.

Şu an dünyanın en zengin ikinci ismi konumunda olan Google kurucu ortağı Larry Page, 294 milyar dolarlık servetiyle trilyon sınırının tam 706 milyar dolar gerisinde kalıyor. Öyle ki, listede Musk’ı takip eden dört dev isim Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos ve Larry Ellison’ın toplam servetleri bir araya getirildiğinde dahi ancak 1,05 trilyon dolara ulaşıyor ve tek başına Elon Musk'ın net varlığına yetişemiyor.

"Evim yok prefabrikte kalıyorum" diyordu! İnsanlık tarihinin ilk trilyoneri Elon Musk'ın gizli malikane krallığı deşifre oldu!

SOMUT KARŞILIĞI NE?

Astronomik servetin büyüklüğünü daha anlaşılır kılmak adına fiziksel ve ekonomik kıyaslamalar yapıldığında ortaya ilginç tablolar çıkıyor. Fiziksel nakit olarak 1 trilyon adet 1 dolarlık banknot uç uca dizildiğinde, yaklaşık 156 milyon kilometrelik bir uzunluk elde ediliyor. Söz konusu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklığı aşarken, NASA verilerine göre Dünya ile Ay arasında tam 200'den fazla gidiş-dönüş yolculuğuna tekabül ediyor.

Daha küresel ve toplumsal bir ölçekte bakıldığında, ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun güncel verilerine göre dünyada yaşayan yaklaşık 8,2 milyar insanın her birine bu servetten pay verilse, gezegendeki her bir bireyin cebine doğrudan 122 dolar nakit para koyulabiliyor. Amerika'daki emlak piyasası üzerinden yapılan bir hesaplamada ise ortalama satış fiyatı olan 403.200 dolardan tam 2,5 milyon adet ev satın alınabileceği görülmekte.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE ENERJİ ENDEKSİ

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü ve bölgede tırmanarak devam eden savaş, küresel petrol fiyatlarını doğrudan etkileyerek ABD’deki akaryakıt fiyatlarını son dört yılda ilk kez galon başına 4,11 doların üzerine çıkardı. yüksek enerji maliyetlerine ve enflasyona rağmen, Elon Musk’ın sahip olduğu 1 trilyon dolarla tam 243 milyar galon normal benzin satın alınabiliyor.

"Evim yok prefabrikte kalıyorum" diyordu! İnsanlık tarihinin ilk trilyoneri Elon Musk'ın gizli malikane krallığı deşifre oldu!

"EVİM OLMAYACAK DEDİ TEKSAS'TAKİ GİZLİ YERLEŞKESİ ORTAYA ÇIKTI

Elon Musk, 1 Mayıs 2020’de sosyal medya hesabından "Hiç evim olmayacak" paylaşımını yaparak neredeyse tüm fiziksel varlıklarını satacağını açıklamış ve Kaliforniya Bel-Air’deki yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki altı malikanesini elden çıkarmıştı. Kamuoyu önünde SpaceX’ten kiraladığı 50 bin dolarlık mütevazı bir prefabrik evde yaşadığını söyleyerek minimalist bir imaj çizen Musk’ın, arka planda ise Teksas’ta gizli ve devasa bir emlak ağı kurduğu ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın resmi kayıtlara dayandırdığı özel habere göre, Musk bağlantılı paravan şirketler Teksas Austin’in 15 dakika dışındaki West Lake Hills bölgesinde çok büyük mülklerin sahibi konumunda.

Teksas’ta konut satış bedellerinin kamuya bildirilme zorunluluğu olmamasından faydalanan Musk’ın, 2022-2025 yılları arasında bu bölgedeki malikaneler için gizlice on milyonlarca dolar ödediği ileri sürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleriyle korunan bu evlerin her birinin değerinin tek başına 15 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

"Evim yok prefabrikte kalıyorum" diyordu! İnsanlık tarihinin ilk trilyoneri Elon Musk'ın gizli malikane krallığı deşifre oldu!

14 ÇOCUĞU NEREDE YAŞIYOR?

En az 14 çocuğu bulunan Musk, çocuklarının ve annelerinin birbirine yakın yaşayabileceği korunaklı bir aile yerleşkesi oluşturmayı istemişti. Şu anki verilere göre, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ve 4 çocuğu 834 metrekarelik yerleşkede Akdeniz tarzı bir malikanede ikamet ediyor.

"Evim yok prefabrikte kalıyorum" diyordu! İnsanlık tarihinin ilk trilyoneri Elon Musk'ın gizli malikane krallığı deşifre oldu!

GENİŞLEYEN TOPRAK SINIRLARI

Musk’ın Teksas’taki toprak ve gayrimenkul yatırımları sadece West Lake Hills yerleşkesiyle de sınırlı kalmıyor. Sahibi olduğu paravan fonlar, Tesla’nın devasa Gigafactory tesisine yakın olan Del Valle bölgesindeki geniş arazileri ve üzerlerindeki çiftlik evlerini de sessiz sedasız bünyesine kattı ve buralarda büyük inşaat projelerine başladı.

Aynı zamanda diğer şirketi The Boring Company ve SpaceX tesislerinin yakınlarında sıfırdan kurmakta olduğu "Snailbrook" adı verilen özel yerleşim alanının çevresinde de agresif bir şekilde arazi toplamaya devam ediyor.

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