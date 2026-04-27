Malatya son dakika depremlerle sallandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde önce 3,9 büyüklüğünde, 1 dakika sonra ise 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korkutan depremler, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.41'de 3,9 büyüklüğünde, saat 15.42'de ise 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,9 ve 4,4 büyüklüğündeki sarsıntılardan ilki 13,27, ikincisi ise 16,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sadece 1 dakika arayla meydana gelen ve merkez üssü Battalgazi ilçesi olan korkutan depremler, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

