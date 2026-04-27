Tatil için Türkiye’ye gelen Alman turist Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otelde çarşafla asılı halde ölü bulundu. Otelin güvenlik kameralarının 9 saat boyunca kayıt yapmaması genç kızın ölümünde cinayet şüphelerini artırırken, soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kadının ölmeden iki gün önce takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala girerek, yardım istediği ortaya çıktı. İşte şüpheli ölümün perde arkasındaki detaylar…

Alman vatandaşı olan Başak Schlosser, Türkiye’ye tatile gelerek, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki bir otelde konaklamaya başladı. Genç turist, 23 Nisan'da otel odasında çarşafla asılı halde ölü bulundu.

Başak Schlosser

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA

Genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bazı durumlar cinayet şüphelerini de artırdı. Sabah’ta yer alan habere göre şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı, otel çalışanları ve genç kızın bir erkek arkadaşının ifadeleri alındı.

OTEL KAMERALARI KAYIT ALMAMIŞ

Otel çalışanlarından biri Başak Schlosser’ın diğer müşterilerle yaşadığı tartışmalar sonrası şikayet üzerine odasının değiştirildiğini iddia etti. Genç kızın konakladığı otelde güvenlik kameralarının 9 saat boyunca kayıt yapmadığı ortaya çıktı. Cihaza incelenmek üzere el konuldu.

BAKKALDAN ŞÜPHELİ İDDİA

Öte yandan Başak Schlosser’ın ölmeden iki gün önce takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala girerek, yardım istediği de ortaya çıktı. İş yeri sahibi, ölen genç kadının 21 Nisan'da dükkanına sığındığını söyleyerek “Telefonda polisle görüşüyordu, 'Abi beni kaçırmaya çalışıyorlar” dediğini belirtti.

5 ŞÜPHELİDEN DNA ALINDI

Soruşturmada boğuşma ihtimaline karşı 5 şüpheliden kan ve tırnak arası DNA örnekleri alındı.

