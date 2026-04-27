Anadolu Ajansı • Tarsus
Mersin'de acı olay: Babasının kullandığı minibüsün altında kaldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının geri manevra yaptığı minibüsle çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, A.Ç, evinin önünde minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu S.Ç'ye çarptı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan S.Ç. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Baba A.Ç, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
