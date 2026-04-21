Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören ve faizsiz finans ilkelerine uygun şirketlerden oluşan önemli yatırım göstergeleri arasında yer alıyor. Yatırımcılar, risk ve çeşitlendirme tercihlerine göre bu endeksleri yakından takip ediyor. Peki, Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 arasındaki fark nedir?

Katılım endeksleri, İslami finans prensiplerine uygun şekilde yatırım yapmak isteyenler için oluşturulan özel borsa göstergeleri olarak öne çıkıyor. BIST Katılım Tüm Endeksi içerisinden seçilen şirketlerle oluşturulan Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 endeksleri, piyasa değeri ve işlem hacmine göre farklılaşan yapılarıyla dikkat çekiyor.

KATILIM 30, 50 VE 100 ENDEKSİ NEDİR?

Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 endeksleri, Borsa İstanbul’da katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden oluşturulan alt endekslerdir. Bu endeksler, “Katılım Tüm Endeksi” içerisinde yer alan şirketler arasından belirli kriterlere göre seçilerek oluşturulur.

Bu endekslerde yer alan şirketler; faaliyet alanları, finansal oranları ve gelir kaynakları bakımından belirli filtrelerden geçirilir. Faiz gelirine dayalı faaliyetler, alkol, tütün, kumar gibi sektörler kapsam dışı bırakılır.

KATILIM 30, KATILIM 50 VE KATILIM 100 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 endeksleri arasındaki temel fark, kapsadıkları şirket sayısı ve bu şirketlerin piyasa büyüklüğüdür. Katılım 30 Endeksi, en yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip 30 şirketten oluşurken; Katılım 50 bu sayıyı 50’ye, Katılım 100 ise 100’e çıkarır.

Haberle İlgili Daha Fazlası