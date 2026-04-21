Türkiye'yi derinden sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralar yoğun takip altına alındı. Siber devriye faaliyetleri sonucu 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklanırken, provokatif içerik paylaştığı belirlenen 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, okul saldırılarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı siber suçlarla mücadele birimleri, sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, dezenformasyon faaliyeti yürüten ve suçluyu öven hesaplara yönelik sanal devriye gerçekleştirdi.

YÜZLERCE KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 1140'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 1369 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

170'İ TUTUKLANDI

Yakalanan kişilerden 469'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında provokatif paylaşım yapan ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 170 kişi tutuklandı, 39 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu silah, 97 tüfek, 32 tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 104 kesici ve delici alet, 2 bin 367 fişek, 436 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

BİNLERCE ADRESE ERİŞİM ENGELİ

Çalışmalar sonucu tutuklananlar arasında "TETIKCILER 34" isimli Telegram grubunun yöneticisi de yer aldı. "C31K" isimli Telegram grubu üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen 148 kanal kapatıldı. 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi ve provokatif içerikli paylaşım yapan 297 hesap yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası