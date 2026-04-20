Katılım endeksi, faizsiz yatırım yaparken varlıklarını korumak isteyenler için güvenilir bir yol haritası sunar. Endekse dahil edilecek şirketler hem mali göstergeleri hem de faaliyet alanları açısından belirli filtrelerden geçirilir. Peki, Katılım endeksi yatırımında risk var mıdır?

Katılım endeksi, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde işlem gören ve katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşan özel bir borsa endeksidir. Faizsiz yatırım ve İslami yatırım prensiplerine bağlı kalmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Endekse dahil edilecek şirketler yalnızca finansal performanslarına göre değil, aynı zamanda faaliyet alanları ve gelir kaynaklarının İslami finans prensiplerine uygunluğuna göre değerlendirilir. Bu yönü, katılım endeksini BIST 100 gibi klasik endekslerden temel olarak ayıran özelliktir.

KATILIM ENDEKSİ YATIRIMINDA RİSK VAR MI?

İlkesel kriterlere göre yapılandırılan katılım endeksi, her borsa yatırımı gibi belirli düzeyde risk içerir. Şirketlerin performansları, sektörel gelişmeler ve genel piyasa hareketleri bu riskleri etkileyebilir. Bu nedenle yatırım kararları alınırken portföy çeşitlendirmesine dikkat edilmeli ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık desteği alınmalıdır.

DOĞRU HİSSE ALIMI

Bir katılım bankası veya SPK lisanslı aracı kurum üzerinden yatırım hesabı açarak, endekste yer alan şirketlerin hisselerini doğrudan borsadan alabilirsiniz. Bu yöntem, bireysel hisse seçimi yapmak ve portföyünüzü kendi stratejinize göre yönetmek isteyen deneyimli yatırımcılar için uygundur.

