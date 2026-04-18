Katılım endeksine nasıl yatırım yapılır?
Faizsiz bankacılık ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği katılım endeksi, Borsa İstanbul’daki şirketler arasından belirli etik ve finansal kriterler doğrultusunda oluşturuluyor. Helal yatırım araçlarını değerlendiren yatırımcılar ise “katılım endeksine nasıl yatırım yapılır?” sorusuna cevap arıyor.
- Katılım endeksi, faizsiz bankacılık anlayışına uygun olarak oluşturulmuş, alkol, tütün, kumar, faizli finans ve etik açıdan uygun görülmeyen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yer almadığı bir borsa endeksidir.
- Katılım endeksine yatırım yapmak için endekste yer alan şirketlerin hisseleri doğrudan satın alınabilir veya katılım fonları tercih edilebilir.
- Katılım endeksinde yer alan şirketler, faaliyet alanları ve finansal yapıları açısından belirli kriterlere göre seçilir.
- Borsa İstanbul'da BIST Katılım Tüm Endeksi, BIST Katılım 100 Endeksi, BIST Katılım 50 Endeksi, BIST Katılım 30 Endeksi, BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Katılım Temettü Endeksi gibi birden fazla katılım endeksi bulunmaktadır.
- Katılım hisseleri, aracı kurumlar veya bankalar üzerinden yatırım hesapları ile normal hisse senedi alım süreciyle alınabilir.
Katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım yapmak isteyenler için katılım endeksi öne çıkan seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören bu endeks, belirli kriterleri sağlayan şirketleri kapsıyor.
KATILIM ENDEKSİ NEDİR?
Katılım endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve katılım finans ilkelerine uygun olan şirket hisselerinden oluşturulan bir borsa endeksidir. Bu endekste yer alan şirketler, hem faaliyet alanları hem de finansal yapıları açısından belirli kriterleri karşılamak zorundadır.
Faizsiz bankacılık anlayışına uygun olarak oluşturulan bu endekslerde; alkol, tütün, kumar, faizli finans ve etik açıdan uygun görülmeyen sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer almaz. Bu yönüyle katılım endeksi, yatırımcılara filtrelenmiş bir yatırım alanı sunar.
KATILIM ENDEKSİNE NASIL YATIRIM YAPILIR?
Katılım endeksine yatırım yapmanın en yaygın yolu, endekste yer alan şirketlerin hisselerini doğrudan satın almaktır. Yatırımcılar, aracı kurumlar veya bankalar üzerinden yatırım hesabı açarak bu hisselere erişebilir.
Bir diğer yöntem ise katılım fonu seçenekleridir. Bu fonlar, katılım finans ilkelerine uygun hisseler ve kira sertifikası (sukuk) gibi araçlardan oluşur. Böylece yatırımcılar tek tek hisse seçmeden, profesyonel yönetimle yatırım yapabilir.
Katılım endeksinde yer alan şirketler belirli kriterlere göre seçilir. Alkol, tütün, kumar ve faizli finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bu endekste yer almaz. Ayrıca şirketlerin finansal yapılarının da belirlenen sınırların altında olması gerekir. Bu nedenle katılım endeksi, faizsiz bankacılık anlayışına uygun bir yatırım alanı sunar.
KATILIM ENDEKSİ TÜRLERİ NELERDİR?
Borsa İstanbul’da birden fazla katılım endeksi bulunur. Bunlar arasında en bilinenler şunlardır:
- BIST Katılım Tüm Endeksi
- BIST Katılım 100 Endeksi
- BIST Katılım 50 Endeksi
- BIST Katılım 30 Endeksi
- BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi
- BIST Katılım Temettü Endeksi
Bu endeksler, kapsadıkları şirket sayısı ve seçim kriterlerine göre birbirinden ayrılır.
KATILIM HİSSELERİ NASIL ALINIR?
Katılım hisseleri, aracı kurumlar veya bankalar üzerinden açılan yatırım hesapları ile alınabilir. İşlem süreci normal hisse senedi alımıyla aynıdır.