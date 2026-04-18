Katılma hesabı, katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak oluşturulan bir tür vadeli tasarruf hesabıdır. Bu hesaba yatırılanbirikimler, banka tarafından faiz içermeyen finansman yöntemleriyle; ticaret, üretim ve hizmet gibi alanlarda değerlendirilir. Peki, katılım bankacılığında uygulanan kâr oranları önceden sabit midir?

Faiz, önceden belirlenen sabit bir oran üzerinden hesaplanan ve garanti edilen bir getiridir. Kâr payı ise katılım bankasının reel sektörde gerçekleştirdiği finansman faaliyetlerinden elde ettiği gerçek kârın paylaşılmasıdır. Kâr payında önceden garanti edilen bir getiri yoktur; getiri, yatırımların performansına bağlıdır.

KATILIM BANKACILIĞI KAR ORANI SABİT Mİ?

Katılım bankalarında kâr payı hesaplaması, mevduat bankalarındaki sabit faiz oranından temelden farklı bir mekanizmayla çalışır. Süreç şöyle işler:

1.Katılma hesabına yatırılan tutarlar, vadesine ve para cinsine göre fon havuzlarında toplanır.

2.Havuzdaki fonlar, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin finansmanında kullandırılır.

3.Finansman faaliyetlerinden elde edilen kâr veya zarar, ilgili havuza ait katılma hesaplarına dağıtılır.

4.Dağıtım, hesap açılışında belirlenen kâr paylaşım oranına göre yapılır. Örneğin %90-%10 paylaşım oranında, havuz kârının %90’ı hesap sahibine, %10’u bankaya aittir.

5.Brüt kâr payı üzerinden vadeye göre değişen oranlarda stopaj (gelir vergisi) kesintisi yapılır ve net kâr payı hesaba yansır.

Katılım Bankacılığı kar oranı sabit mi? Kar payı hesaplama mantığı

KATILMA HESABI NE KADAR KAZANDIRIR?

Getiri miktarı; yatırılan tutar, vade süresi, para birimi ve ilgili dönemdeki kâr payı oranına göre değişir. Tahmini getirinizi Kâr Payı Hesaplama aracı ile hesaplayabilirsiniz. Kâr payı oranları gösterge niteliğindedir ve ileriye yönelik taahhüt içermez.

