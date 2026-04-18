ATA AÖF bahar dönemi vize sonuçları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi açık öğretim sınavlarına katılan öğrenciler, sonuç tarihi ve ATA AÖF final sınavı takvimiyle ilgili detayları araştırıyor.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi ara sınav heyecanı bugün başladı. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların ardından gözler sonuç sürecine ve dönem sonu sınav tarihlerine çevrilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 18 Nisan Cumartesi günü başladı. Sınavlar, 19 Nisan Pazar günü yapılacak üçüncü oturumla tamamlanacak. Oturumlar devam ederken öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ATA AÖF vize sonuçlarının sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 ila 3 hafta içinde erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda 2026 Bahar Dönemi ara sınav sonuçlarının Mayıs ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2026

Sınav Türü Oturum Tarih Saat Vize Sınavı I. Oturum 18 Nisan 2026 09:30 II. Oturum 18 Nisan 2026 14:00 III. Oturum 19 Nisan 2026 15:00 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı I. Oturum 13 Haziran 2026 15:00 II. Oturum 14 Haziran 2026 09:30 III. Oturum 14 Haziran 2026 14:00 Bütünleme Sınavı I. Oturum 25 Temmuz 2026 II. Oturum 25 Temmuz 2026 III. Oturum 26 Temmuz 2026

