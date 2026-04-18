İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş belgesi erişime açıldı. Öğrenciler, 26 Nisan 2026'da düzenlenecek bursluluk sınavına katılacakları yer bilgisini online olarak öğrenebilecek. Peki, bursluluk sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.



Fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "Öğrenci Sınav Bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

İOKBS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

