Katılım bankacılığında kâr payı sistemi, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde şekilleniyor. Günlük mü yoksa aylık mı kazanç sağlandığı sorusu, özellikle yeni yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Faizsiz bankacılık sistemiyle faaliyet gösteren katılım bankaları, tasarruf sahiplerine sabit faiz yerine kâr payı sunuyor. Ancak bu getirinin nasıl hesaplandığı ve hangi dönemlerde ödendiği, son dönemde artan yatırım ilgisiyle birlikte daha fazla merak ediliyor.

KATILIM BANKACILIĞI KAR ORANLARI GÜNLÜK MÜ, AYLIK MI?

Katılım bankacılığında kâr payı oranları genellikle belirli vadeler üzerinden değerlendirilir. Bu vadeler çoğunlukla aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak belirlenir. Katılma hesapları bu vade süreleri boyunca fonların değerlendirilmesi esasına dayanır ve elde edilen kâr, vade sonunda hesaplara yansıtılır.

KÂR PAYI NASIL HESAPLANIR?

Katılım bankacılığında kâr payı hesaplaması, geleneksel mevduat sistemlerinden farklı olarak önceden sabitlenen bir faiz oranına dayanmaz. Müşterilerin yatırdığı fonlar belirli havuzlarda toplanır ve bu fonlar ticaret, finansman ve yatırım faaliyetlerinde kullanılır. Elde edilen kâr ya da zarar, ilgili havuzdaki katılımcılar arasında paylaştırılır.

Bu nedenle kâr payı, vade başında kesin olarak belirlenmez; vade sonunda oluşan gerçek kazanca göre netleşir. Hesaplamalarda genellikle dönemsel ortalamalar dikkate alınırken, bankalar tarafından sunulan oranlar ise ileriye dönük bir garanti değil, gösterge niteliği taşır. Bu yapı, katılım bankacılığının temelini oluşturan kâr-zarar ortaklığı prensibine dayanır.

