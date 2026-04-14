‘Faizsiz bankacılık’ kapsamında faaliyet gösteren katılım bankalarında açılan hesaplara ‘katılma hesabı’ denir. Kar-zarar ortaklığına göre işletilen katılma hesaplarının belli bir vadesi vardır. Devlet güvencesi altındadır ve ‘helal ticaret’ kapsamında değerlendirilir. ‘Katılma hesabı’ açmak için kimlik ile herhangi bir katılım bankasına bireysel başvuruda bulunmak ve gerekli belgeleri imzalamak yeterlidir. Ardından hesaba para yatırılabilir.

Türkiye’de tasarruf sahiplerinin önemli bir kısmı, faiz hassasiyetine sahip yatırımcılardan oluşmaktadır. Faiz hassasiyeti “sahip olunan birikimlerin, bankacılık sistemi içinde faizsiz olarak değerlendirilmesi” talebini ifade etmektedir. Bugün bu ihtiyaca faizsiz prensiplere göre faaliyet gösteren “katılım bankaları” cevap vermektedir.

Konvansiyonel bankalarda açılan ve “belli bir oranda garanti getiri vadeden” hesaplara “vadeli mevduat hesabı” denilmektedir. Bunun katılım bankalarındaki karşılığı ise “katılma hesabı” olarak bilinir.

Ancak “katılma hesabı” ile “vadeli mevduat hesabı” arasındaki tek benzerlik “vatandaşların, bankalarda açtığı bir hesaba paralarını yatırmak” olarak öne çıkar. Her iki hesap işleyiş bakımından birbirinden oldukça farklıdır.

KATILMA HESABI NEDİR?

Faizsiz bankacılık şartları kapsamında faaliyet gösteren katılım bankalarında açılan hesaplara “katılma hesabı” denir. “Katılma hesabı” ile;

-Birikim sahiplerinden toplanan fonlar bir havuzda toplanır.

-Bu havuzda biriken paralar, reel bir ticaret karşılığında piyasada kullandırılır.

-Bu ticaretten elde edilen kâr, katılma hesaplarının sahiplerine önceden anlaşılan oranlarda pay edilir.

4 TEMEL ÖZELLİK

Bu hesaplar, katılım bankalarında açıldığı için “Katılma hesapları” adı buradan gelmektedir. 4 temel özelliği şöyle sıralanabilir:

-Kâr-zarar ortaklığı esastır

Katılma hesaplarında önceden belirlenmiş, sabit bir getiri oranı yoktur. Bu oran, fon havuzundan kullandırılan fonların elde ettiği kâra göre, dönem sonunda açıklanır ve dağıtılır. Başlangıçta ilan edilen oranlar, geçmiş dönem performanslarını gösterir ve katılımcıya bir fikir vermesi bakımından paylaşılır.

Teknik ve teorik olarak fon havuzunun zarar yazma ihtimali de vardır, bu da ana paradan kayıplara sebep olabilir. Ancak bugün katılma hesapları bunun bilinciyle hareket edip, fon kullandırırken oldukça titiz hareket eder ve getiri odaklı ilerlemeye çalışırlar.

-Belli bir vadesi vardır

Katılma hesaplarında “vade” vardır. Bu vadenin belirlenmesi, fonların da karşı tarafa kullandırılırken havuzun performansı ve yönetimi için önemli bir kriterdir. Genellikle 1, 3 ve 6 ay ile 1 yıl vadelerle katılma hesapları açılmaktadır.

-‘Helal ticaret’ kriteri

Katılım bankaları, havuzda biriken paraları “helal ticaret” alanlarına yönlendirirler. Örneğin bir alkollü içecek fabrikası ya da kumar gibi alanların finansmanı için katılım fonları kullandırılmaz. Ayrıca katılım fonları yüksek risk almazlar, çok daha garantili yatırımlara yönelirler, düzenli tahsilata odaklanırlar.

-Devlet güvencesi vardır

2026 itibarıyla katılma hesaplarındaki ana paranın 1.2 milyon TL’si, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi kapsamında bulunmaktadır.

KATILMA HESABI NASIL AÇILIR?

Katılma hesabı açmak için bu alanda faaliyet gösteren bankalara doğrudan başvuruda bulunmak gerekir. Katılma hesaplarında genellikle (örneğin minimum 1.000 TL gibi) bir alt limit vardır. Bu limit veya daha üzerinde bir birikimi hesaba yatırmak gereklidir. Ardından vade seçeneği belirtilmelidir. Kâr payına hak kazanmak için, bu vade sonuna kadar beklenmesi gereklidir.

Şubeden Hesap Açmak; geleneksel yöntem olarak bilinir. En yakın katılım bankası şubesine gidilerek, bireysel müşteri temsilcisine kimlik ibraz edilerek ve sözleşme imzalanarak hesap açılabilir.

Dijital Kanallardan Hesap Açmak da gelişen teknoloji ile bugün yaygınlaşmıştır. Burada da genellikle bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yapılır, kimlik taraması gerçekleşir ve sözlü taahhütler ile hesap açılışı tamamlanır.

