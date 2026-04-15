Türkiye Gazetesi/Mesut Şahin- Sosyal devlet anlayışı kapsamında vatandaşlara birçok destek yapılıyor. Aile e Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım programlarında 2 önemli destek bulunuyor. Bu destekler ev alacak ve ev yaptıracak kişileri yakından ilgilendiriyor.



1 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK "Barınma Yardımları" ve "Eşi Vedat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı" kapsamında ev alacaklara ya da ev yaptıracaklara 1 milyon liraya kadar destek sağlanıyor.

Peki bu desteklerden kimler yararlanabiliyor? 1 milyon TL'lik destekten yararlanma şartları neler? İşte ev yaptıracak ya da ev alacak kişileri yakından ilgilendiren desteğe ilişkin tüm detaylar....

BARINMA YARDIMI NEDİR? "Barınma Yardımları" ihtiyaç sahibi kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlardır.



BARINMA YARDIMI'NDAN KİMLER YARARLANBİLİYOR? Barınma yardımından; 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan 18 yaş üstü kişiler faydalanabilmektedir.



BARINMA YARDIMI NE KADAR? Barınma yardımı kapsamında; Basit ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

Orta düzey ev onarımlarında 140.000 TL'ye kadar

Kapsamlı ev onarımlarında 200.000 TL'ye kadar

Prefabrik ev yapımlarında 600.000 TL'ye kadar

Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 1.000.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

BARINMA YARDIMI ÖDEME DÖNEMİ Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekiyor. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştiriliyor.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK KONUT DESTEK PROGRAMI Bu destek ise eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR? Eşi Vedat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı'ndan eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabilmektedir.



NE KADAR DESTEK VERİLİYOR? Program kapsamında hane başına 1 milyon TL destek sağlanmaktadır.

1 MİLYON TL NASIL VERİLİYOR? Eşi Vedat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında ev alımlarında tek seferde, ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılmakta.

Haberle İlgili Daha Fazlası