Hızlı ve Öfkeli efsanesi yenileniyor: Nissan Skyline’dan ilk görseller
Nissan, efsane modeli Skyline’ın yepyeni neslini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Skyline’dan ilk görseller geldi.
Nissan, yeni nesil Nissan Skyline modelini resmen doğruladı ve paylaşılan ilk ipuçları, markanın köklü mirasını modern tasarımla harmanlayacağını gösteriyor.
Yeni Skyline, uzun süredir piyasada olan 13. nesil V37’nin yerini alacak. 2014’ten bu yana büyük değişiklik geçirmeyen mevcut modelin ardından gelen bu yeni jenerasyon, başlangıçta Japonya pazarına odaklı olacak. Ancak modelin etkisinin yalnızca yerel pazarla sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.
Nissan CEO’su Ivan Espinosa, Skyline’ı markanın “kalbi” olarak tanımlıyor. Ona göre bu model, Japon mühendisliğinin ruhunu ve sürüş tutkusunu yansıtan, performans ve hassasiyet odaklı bir ikon olarak yeniden doğuyor.
Paylaşılan teaser görseller, yeni Skyline’ın tasarımında geçmişe güçlü referanslar olacağını ortaya koyuyor. Özellikle arka bölümde yer alan ve Nissan GT-R modellerini hatırlatan yuvarlak LED stoplar dikkat çekiyor. Bu detay, Skyline’ın köklerine dönüş yaptığına dair en net ipuçlarından biri olarak öne çıkıyor.
Tasarım tarafında klasik Skyline ruhunu modern çizgilerle birleştiren modelin, performans konusunda da iddialı olması bekleniyor. İlk bilgiler, kaput altında çift turbo beslemeli 3.0 litrelik V6 motorun yer alabileceğine işaret ediyor. 420 beygirden fazla güç sunması beklenen modelin, manuel vites seçeneğinin de sunulacağı aktarılıyor.
Yeni nesil Skyline’ın 2027 yılının sonunda yollara çıkması öngörülüyor. Modelin ülke dışındaki pazarlara Infiniti markası altına gelmesi bekleniyor.