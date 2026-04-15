Yeni Skyline, uzun süredir piyasada olan 13. nesil V37’nin yerini alacak. 2014’ten bu yana büyük değişiklik geçirmeyen mevcut modelin ardından gelen bu yeni jenerasyon, başlangıçta Japonya pazarına odaklı olacak. Ancak modelin etkisinin yalnızca yerel pazarla sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.

Nissan Skyline’dan ilk görseller

Nissan CEO’su Ivan Espinosa, Skyline’ı markanın “kalbi” olarak tanımlıyor. Ona göre bu model, Japon mühendisliğinin ruhunu ve sürüş tutkusunu yansıtan, performans ve hassasiyet odaklı bir ikon olarak yeniden doğuyor.

Paylaşılan teaser görseller, yeni Skyline’ın tasarımında geçmişe güçlü referanslar olacağını ortaya koyuyor. Özellikle arka bölümde yer alan ve Nissan GT-R modellerini hatırlatan yuvarlak LED stoplar dikkat çekiyor. Bu detay, Skyline’ın köklerine dönüş yaptığına dair en net ipuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

