İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye’de İş Dünyası Dergisi, Nisan sayısındaki kapsamlı 5G dosyasını özel bir lansmanla tanıttı. Türk Telekom’un katkılarıyla gerçekleşen dev buluşmada, iş dünyasının lider isimleri 5G ile değişen rekabet koşullarını tartışırken; Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, fiber altyapının 5G’deki kritik önemine dikkat çekerek 5G ve ötesi teknolojilerde milli patent hamleleriyle yeni bir çağın kapılarını araladıklarını vurguladı.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi, teknoloji dünyasının en sıcak gündemi olan 5G’yi masaya yatırdı. Nisan sayısında yer alan kapsamlı "5G Dosyası"nın lansmanı, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen görkemli bir zirveyle yapıldı. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Türkiye’nin 1 Nisan itibarıyla resmen adım attığı 5G çağı ve bu teknolojinin sektörel dönüşümdeki rolü tüm detaylarıyla ele alındı.

5G SADECE HIZ DEĞİL, TAM BİR DÖNÜŞÜM

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak moderatörlüğündeki zirvenin ana konuşmacısı olan Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, 5G'nin sanılanın aksine sadece hızlı internet anlamına gelmediğini vurguladı. Orhan, 5G’nin üç temel ayağı olduğunu şu sözlerle belirtti:

4G’ye oranla 10 kata kadar daha hızlı veri transferi.

Milisaniyelerle ölçülen tepki süreleri sayesinde uzaktan ameliyatlardan otonom araçlara kadar kritik işlemlerin güvenle yapılması.

Dar bir alanda milyonlarca cihazın ve sensörün (IoT) aynı anda iletişim kurabilmesi.

İş Dünyası 5G Zirvesinde buluştu

5G’NİN OLMAZSA OLMAZI FİBER ALTYAPI

Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital dönüşümündeki öncü rolüne dikkat çeken Zafer Orhan, çarpıcı rakamlar paylaştı. Orhan; " Türkiye’de sadece Türk Telekom’un 535 bin kilometreyi aşan fiber ağı bulunuyor. 5G’nin olmazsa olmazı fiberdir; baz istasyonları bu fiber ağlarla bütünleştiğinde gerçek 5G deneyimi ortaya çıkar" dedi. Orhan, Türk Telekom’un 5G’de kritik önem taşıyan LTE baz istasyonlarının fiberleşme oranının yüzde 61’e ulaştığı ve küreselde 2030 için hedeflenen oranın şimdiden aşıldığını kaydetti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU: 6G HEDEFİ

Zirvede "yerlilik" ve "millilik" kavramları arasındaki farka da değinildi. Zafer Orhan, Türkiye’nin sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji ihraç eden bir merkez olması için çalıştıklarını ifade etti. İki yıldır üst üste patent şampiyonu olduklarını ve 5G ve ötesi teknolojilerde 70’ten fazla uluslararası patente sahip olduklarını belirten Orhan, 6G çalışmalarının da şimdiden başladığını müjdeledi.

İŞ DÜNYASI LİDERLERİNDEN 5G YORUMLARI

Etkinliğe katılan iş dünyası temsilcileri, 5G’nin kendi sektörlerine yansımalarını şu sözlerle değerlendirdi:

• Mehmet Önder (Uyumsoft YKB): "21. yüzyılı bilgi yüzyılı olarak anons etmiştik ama 5G ile artık 'Hız Yılı' başladı. Kim hızı yönetirse o kazanacak. Biz de ürünlerimizi yıllar yerine aylar içinde piyasaya sürmeyi hedefliyoruz."

• Eyüp Akbal (FuzulEV YK Başkan Vekili): "Finansal teknolojilerde saniyeler içinde işlem yapabilmek kritik. 5G ve ardından gelecek 6G ile insanların yerinden kalkmadan tüm finansal süreçlerini yönettiği bir dünyaya evriliyoruz."

• Kerim Güzeliş (Ariş Pırlanta YKB): "Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi ve Türkiye’nin bu konuda önde olması bizi gururlandırıyor. 120 yıllık bir marka olarak dijitalleşen bu yeni dünyaya ayak uydurmak heyecan verici."

ETKİNLİKTEN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Hayati Odabaşı, Uygar Üstün, Dr. Murat Orhan, Ziya Cihan ve Işıl Özmen gibi isimler zirvede yer alarak sektörler arası vizyon paylaşımında bulundu.

• Türk Telekom aldığı kapsamlı 5G frekanslarıyla Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacak.

• Türk Telekom, uzaktan ameliyat, otonom traktör, 5G Engelsiz Tribünve 5G destekli VR konser yayını gibi "ilk"lere imza atarak teknolojinin somut faydalarını kanıtladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası