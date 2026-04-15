Piyasalar Orta Doğu'daki savaştan gelecek haberlere odaklandı. Ateşkes haberleri piyasanın yönünde belirleyici olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten vatandaşlara önemli uyarılar geldi.

"Kısa vadeli işlemlerden uzak durun" uyarısını yapan İslam Memiş, "Altın tekrar yükselişe geçecek mi?" sorusuna da cevap verdi. İşte detaylar...

"PİYASALAR ATEŞKESE OLUMŞI TEPKİ VERDİ" Memiş, "Ateşkes haberi geldi. 15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını sevgili izleyenlerimize ifade etmiştik. Ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Yine görüşme olacağına dair bir haber akışı geldi. Lübnan tarafında bir anlaşma haberi geldi. Piyasalar da olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi 14.202 puan seviyesinden %1 yükselişle günü tamamlamıştı. Burada darbant aralığındaki hareketleri takip etmeye yine devam edeceğiz." dedi.



"HER GÜN BU OYNAKLIK DEVAM EDECEK" Altın ve gümüşteki yükselişlerin sağlıklı olmadığını belirten Memiş, "Altın gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Ancak sağlıklı mı? Değil. Kendine bir yön belirleyemeyen bir piyasa var karşımızda. Yine kalıcı bir anlaşma haberi gelmeden veya savaşa devam haberi gelmeden her gün bu oynaklığın devam edeceğini sevgili izleyenlerimize tekrar etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN" Yatırımcılara kritik bir uyarı yapan Memiş, "Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Yine bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Demek ki geleceğe dair tekrar altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu." şeklinde konuştu.



ÇİN FAKTÖRÜ "Çin 'in elindeki doları çıkartıp altına dönüyor olması başka başka anlamlara da gelir mi?" sorusunu da cevaplayan Memiş, "Evet, dünyada dolaşan doların rezerv niteliği %80 civarındaydı. Bu oran %46'ya kadar geriledi. Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin Yuan'ı veya Çin'i tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Rezerv para niteliğinde ülkelere altın destekli bir para birimi aslında. Ya Çin Yuan'ı ya da altına dayalı bir başka para birimi. O yüzden Çin bunu fırsata çeviriyor ve altın alımlarına devam ediyor." dedi.



"YURT DIŞINDA YAŞAYANLARIN ALTIN ALIMI DEVAM EDİYOR" Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle bankalarda, bankalardaki 676 tonluk altının 22,5 tonu yurtdışı yerleşiklere ait. Burada %3.3'üne tekabül ediyor. Yani yurtdışında yaşayıp da Türkiye'de altın alımını sürdüren vatandaşların sayılarında ciddi bir artış var. Bu oran neye tekabül ediyor? 5 yılda ciddi bir anlamda 2'ye katladı. Mesela 2025 yılında %20.50 civarındaydı, %20.5 civarındaydı yurt dışı ilişkilerinin altın miktarı. Bu oran daha yılın ilk çeyreğinde %22.5'a kadar yükselmiş oldu. Aslında yurt dışında yaşayan yatırımcılar da Türkiye'de bankalarda yine altın alımını devam ettirdiğini rakamlar bize gösteriyor.



"ORTA VE UZUN VADEDE ALTINDA YÜKSELİŞ DESTEKLENİYOR" Şu anda kısa kısa vadeli dalgalanmalar olsa da kısa vadeli manipülasyon piyasası olsa da altının orta ve uzun vadede gümüş, diğer endüstriyel metaller de dahil yine yukarı yönlü hareketler destekleniyor. Amerika'daki Hazine Bakanının dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. 'FED bekle gör politikasını uygulayacak' dedi. Altın buradan da destek buldu. FED 'in faiz politikasındaki makas değişikliğini bekliyorduk bu savaşla birlikte.



GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Nisan'da bir faiz kararı açıklayacak. Tabii önceden daha tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şu anda tahmin edilen bir piyasa yok. O yüzden bana bugünlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde ne gibi karar verir sorusunun cevabını şu şekilde veriyorum. Piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım. Merkez Bankası o günkü şartlara göre karar verecek.

"ALTIN VE GÜMÜŞTE YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER BEKLİYORUM" Borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16 bin puan seviyesi devamında 20 bin puan seviyesine kadar beklentimiz devam ediyor. Ara ara satışlar olacaktır. Düzeltmeler olacaktır. Döviz tarafında aman aman yükseliş beklemiyoruz. Euroyu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler bekliyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası