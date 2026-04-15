Doğuştan gözleri kahverengi, yeşil ve mavi olmak üzere 3 renk olan 47 yaşındaki Mehmet Eser, görenleri hayrete düşürüyor. Eser, gözlerinde yüzde 60 görme sorunu olduğunu, göz nakli olması gerektiğini ama korktuğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser, iki gözü farklı renkte dünyaya geldi. 6 kardeş arasından sadece kendi farklı olan Eser'in sağ gözü mavi, sol gözü ise kahverengi ve yeşil tonlarını barındırıyor.

Gören fotoğraf çektiriyor! Gözleri 3 renk, hikayesi herkesi şaşırttı

“ANNEM DUASINDA DEMİŞ”

Yaşadığı mahallede ilgi odağı haline gelen Eser, gözlerinde yüzde 60 görme kaybı olduğunu, sebebinin ise renkler olmadığını belirtti. Eser “Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş. Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı” dedi.

Gören fotoğraf çektiriyor! Gözleri 3 renk, hikayesi herkesi şaşırttı

“ABİMİN DE SAÇLARI FARKLI”

Eser, şöyle konuştu:

Sol gözüm kahverengi ve yeşil, sağ gözüm mavi. 4 kız çocuğu varmış annemin. Sonra annem buradaki Malik bin Ejder türbesine gidip dua yapmış. Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş. Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı. Çevredekilerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Renkten dolayı değil ama gözlerimde yüzde 60 görme sorunum da var. Raporluyum. Benim göz nakli olmam lazım ama korkuyorum. Ben de gördüğüm için çok ilgilenmiyorum.

Gören fotoğraf çektiriyor! Gözleri 3 renk, hikayesi herkesi şaşırttı

