Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan son günlerde yeniden gündeme geldi. Belediye başkanının hayatı, siyasi geçmişi ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. Peki, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan kimdir, hangi partiden?

Uşak’ın Eşme ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Tozan, yerel yönetim çalışmaları ve siyasi geçmişiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son gelişmelerle birlikte Tozan’ın biyografisi ve siyasi kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı.

EŞME BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ TOZAN KİMDİR?

Yılmaz Tozan, 1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Eşme'de tamamlayan Tozan, genç yaşlardan itibaren iş hayatına atılarak ticaretle uğraşmaya başladı.

Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Tozan, 2014 yılında Uşak İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu görev süresince kırsal kalkınma, altyapı hizmetleri ve yerel ihtiyaçlara yönelik projelerde aktif rol aldı. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP’den Eşme Belediye Başkanı seçilerek ilçede yönetim görevini üstlendi.

EŞME BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Eşme Belediyesi, 2024 yerel seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçti. Yılmaz Tozan’ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte ilçe yönetimi CHP tarafından yürütülmeye başlandı.

