Samsun’un İlkadım ilçesinde 7 yıldır profesyonel fotoğrafçılık yapan 33 yaşındaki Süleyman Önder; kiralayıp ardından satın aldığı tarihi binayı, 1800'lü yıllardan bugüne uzanan 150'ye yakın antika fotoğraf makinesiyle bir "zaman müzesine" çevirdi.

Samsun’un Kadıköy Mahallesi’nde yer alan tarihi bir bina, fotoğraf sanatçısı Süleyman Önder’in ellerinde eşine az rastlanır bir kültür merkezine dönüştü.

Yaklaşık 7 yıl önce mesleğe adım atan ve stüdyo olarak kiraladığı yapıyı zamanla mülkü haline getiren Önder, dekorasyon amacıyla başladığı antika toplama merakını dev bir koleksiyona dönüştürdü.

Dekorasyon fikri koleksiyona evrildi: 6 yılda 150’ye yakın fotoğraf makinesi biriktirdi

"TUTKUYA DÖNÜŞTÜ"

Binayı eski eşyayla dekore etmeyi düşündüğünü anlatan Önder, "Burayı süslemek için küçük objeler toplamaya başladım. Zamanla bu durum tutkuya dönüştü. Hala da devam ediyor, sürekli yeni parçalar eklemeye çalışıyorum." dedi.

Kendisini koleksiyoner olarak tanımlayan Önder, "Eski olan her şeyi toplamayı çok seviyorum. Özellikle fotoğraf makinelerine ayrı ilgim var. Hem mesleğimden hem de yaşanmışlıktan dolayı. Kiminin düğününe, kiminin en özel gününe, kiminin de hayattaki tek portresine sahip oldukları için diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE KÖRÜKLÜ FOTOĞRAF MAKİNELERİ İLGİMİ ÇEKİYOR"

Özellikle fotoğraf makinelerinin koleksiyonunu yaptığına dikkati çeken Önder, "1800'lü yılların sonundan günümüze kadar olanları toplamaya gayret ediyorum. Özellikle körüklü fotoğraf makineleri çok ilgimi çekiyor. Bunlarla fotoğraf çekme imkanım olmadı. Bu dönemde filmlerini bulma imkanı yorucu oluyor. Bunun yerine eski fotoğrafları topluyorum. Daha çok anısı oluyor." dedi.

Binaya gelenlerin koleksiyona ilgi gösterdiklerini dile getiren Önder, "Buraya gelenler, adeta müzeye gelmiş gibi oluyor. Şaşkın şekilde çekim için geldiklerini unutup, ellerine telefonu alıp makineleri, atmosferi çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

"İZ BIRAKMIŞ EŞYALAR"

Koleksiyon oluşturmanın çok zahmetli olduğunu, bit pazarları, mezatlar ve müzayedeleri takip ettiklerini anlatan Önder, "Çok yorucu oldu ve uzun zamanımızı aldı. Hala mezatları, müzayedeleri takip ediyoruz. Birinde kıymetli bir eşya varsa onu almaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

Önder, 1800'lü yılların sonuna ait birkaç fotoğraf makinesinin bulunduğunu belirterek, "Özellikle onlar benim için çok kıymetli, gözüm gibi bakıyorum. Yaşanmışlığı olan, birilerinde iz bırakmış her eşyayı toplamaya özen gösteriyorum. Fotoğraf makinelerini toplamaya çalışıyorum. Bunların sayısını çoğaltıp çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum." dedi.

