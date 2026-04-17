Seneler önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi. Tamer’in ölümünün ardından Deniz Seki duygularını dile getirdi. 42 yaşında vefat eden isim ile fotoğrafını paylaşan Seki “Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek” dedi.

2000’li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve son dönemde sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, “Benden Sonra” adlı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.

42 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Farklı mekanlarda sahne alan ve şarkısı uzun süre dillerden düşmeyen Rıza Tamer’den üzen haber geldi. Tamer 42 yaşında vefat etti.

RIZA TAMER’İN ÖLÜM NEDENİ…

Dün akşam saatlerinde Bodrum’daki evinde rahatsızlanan ünlü şarkıcının uykusunda solunum problemi yaşadığı belirtildi. İhbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Rıza Tamer’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Beyne oksijen gitmediği tespit edilen Tamer’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Deniz Seki, Popstar ile ünlenen Rıza Tamer’in ardından üzüntüsünü paylaştı

DENİZ SEKİ’DEN RIZA TAMER PAYLAŞIMI

Bir dönem Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Deniz Seki, Rıza Tamer’in ölümünün ardından üzüntüsünü dile getirdi. Seki, genç şarkıcının hayatındaki zorluklara rağmen sesiyle insanlara dokunduğunu ve güçlü bir mücadele verdiğini söyledi. Paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Ahh Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikayeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek…

Haberle İlgili Daha Fazlası