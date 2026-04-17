ABD’de gizli uzay ve nükleer projelerde görev alan bilim insanlarının peş peşe ölmesi ya da kaybolması tartışmaların odağında yer alırken, olayların tesadüf olup olmadığına dair şüpheler artıyor. Başkan Donald Trump, konunun kısa sürede netleşeceğini belirterek “Yakında gerçeği öğreneceğiz” dedi.

ABD’de son yıllarda gizli projelerde çalışan bilim insanlarının art arda hayatını kaybetmesi veya ortadan kaybolması gündemdeki yerini koruyor. Özellikle uzay ve nükleer alanlarda görev alan isimlerin başına gelenler kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

TRUMP'TAN 'UMARIM TESADÜFTÜR' ÇIKIŞI

Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada son üç yıl içinde hayatını kaybeden ya da kaybolan en az 10 bilim insanıyla ilgili soruların kısa süre içinde cevap bulacağını belirten ABD Başkanı, “Umarım rastlantıdır ama bunu önümüzdeki bir buçuk hafta içinde tesadüf mü değil mi anlayacağız yani gerçeği öğreneceğiz. Az önce bu konuda bir toplantıdan çıktım. Oldukça ciddi bir konu… Bazıları çok önemli insanlardı ve bunu kısa süre içinde inceleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

ABDde gizemli kayıplar zinciri! Bilim insanlarına ne oluyor? Trumptan çok konuşulacak cevap

Olayların tesadüf olmasını umduğunu belirten Trump, konunun ciddi olduğunu vurgulayarak birkaç gün içinde daha net bilgilere ulaşılacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, “İlgili kurumlarla henüz konuşmadım. Bunu mutlaka yapacağım ve size geri döneceğim. Doğruysa elbette bu yönetimin ciddiyetle inceleyeceği bir konu olur” ifadelerini kullandı.

ABDde gizemli kayıplar zinciri! Bilim insanlarına ne oluyor? Trumptan çok konuşulacak cevap

ÖLENLERİN ARASINDA O KRİTİK İSİM DE VAR

Kayıp isimler arasında öne çıkanlardan biri, emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali William Neil McCasland oldu. Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü’nde yürütülen gizli programlarda görev alan McCasland’ın, kaybolmadan önce zihinsel sorunlar yaşadığını dile getirdiği iddia edildi.

ABDde gizemli kayıplar zinciri! Bilim insanlarına ne oluyor? Trumptan çok konuşulacak cevap

Listede ayrıca Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile bağlantılı çalışanlar, NASA mühendisleri ve özel sektör bilim insanlarının da bulunduğu belirtiliyor. Bazı isimlerin öldürüldüğü, bazılarının ise hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğu öne sürülüyor.

ABDde gizemli kayıplar zinciri! Bilim insanlarına ne oluyor? Trumptan çok konuşulacak cevap

İnternette çeşitli komplo teorileri dolaşıma girse de vakalar arasında doğrudan bir bağ kurulduğuna dair somut kanıt bulunmuyor. Yetkililerin uzun süredir net bir açıklama yapmaması ise şüpheleri artırıyor.

ABDde gizemli kayıplar zinciri! Bilim insanlarına ne oluyor? Trumptan çok konuşulacak cevap

Beyaz Saray, konunun ilgili kurumlarla değerlendirildiğini ve gerekirse kapsamlı bir inceleme başlatılacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamaların olayların arka planına ışık tutması beklenirken, Trump’ın UFO ve gizli dosyaların açıklanmasına yönelik talimat hazırlığında olduğu da belirtiliyor.

