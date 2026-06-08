Beylikdüzü’nde metrobüs durağında yaşanan ‘yan baktın’ kavgası evlilik hazırlığı yapan genci canından etti. 18 yaşındaki saldırgan, 22 yaşındaki Ferdi Aras’ı bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan ve babasının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Esenyurt’ta Marmara Park AVM önündeki Beylikdüzü metrobüs durağında korkunç bir cinayet işlendi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya gitmek için metrobüse bindi. Aras v e metrobüsteki bir şahıs arasında ‘yan baktın’ tartışması yaşandı. Tartışma metrobüsten indiklerinde de devam etti. Şüpheli saldırgan Aras’ı bıçaklayarak kaçtı.

Metrobüste ‘yan baktın’ cinayeti! 22 yaşındaki genç nişanlısının gözü önünde bıçaklandı

SALDIRGAN 18 YAŞINDA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde 18 yaşındaki saldırgan B.B. ve olay anında yanında olduğu belirlenen babası M.B. (49) gözaltına alındı.

Metrobüste ‘yan baktın’ cinayeti! 22 yaşındaki genç nişanlısının gözü önünde bıçaklandı

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

BB. ve babası 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilirken, Ferdi Aras'ın cenazesi biten işlemlerin ardından ailesi tarafından alındı. Öldürülen gencin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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