ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir zincir hamburger restoranında çalışan 20 yaşındaki Jacob Smith, iş arkadaşının üzerine bilinçli şekilde kaynar yağ fırlatması sonucu ağır yaralandı. Yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşan genç adam, günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yuba City kentinde bir zincir hamburger restoranında yaşanan saldırı kan dondurdu. İddiaya göre 23 yaşındaki çalışan Jalani Bluett, iş arkadaşı Jacob Smith’in üzerine kaynar yağ fırlattı. Saldırıda yüzü, boynu, kolu ve sırtında ciddi yanıklar oluşan Smith, 30 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

PARA SAYMAYA HAZIRLANIRKEN KABUSU YAŞADI

Jacob Smith’in annesi Amber Smith, olayın sıradan bir iş günü sırasında yaşandığını belirtti. Annesinin aktardığına göre Smith, iş yerinde para saymaya hazırlanırken gözünün ucuyla bir hareket fark etti. Döndüğü anda üzerine kaynar yağ döküldü.

İş yerinde kabusu yaşadı! Çalışma arkadaşı üzerine kızgın yağ döküp kaçtı

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis, saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Smith’in de olayın neden gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgisi olmadığı belirtildi. Amber Smith, oğlunun kendisine “Bunu bana neden yaptı?” diye sorduğunu ve bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

DOKTORLAR DERİ NAKLİNE HAZIRLANIYOR

Nişanlı olduğu öğrenilen genç çalışanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ailesi, hem tıbbi masrafların hem de çalışamadığı dönemde oluşacak giderlerinin karşılanabilmesi için bağış kampanyası başlattı. Anne, oğlunun yaşadığı ağrıların çok şiddetli olduğunu ve yoğun bakım dışında etkili ağrı kesici uygulanamadığını ifade etti. Doktorların ise deri nakli ihtiyacını azaltabilmek için yanıkların boyutunu küçültmeye çalıştığı öğrenildi.

İş yerinde kabusu yaşadı! Çalışma arkadaşı üzerine kızgın yağ döküp kaçtı

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırının ardından iş yerinden kaçan şüpheli Jalani Bluett hakkında önce kayıp kişi ihbarı yapıldı. Günler sonra bulunan Bluett gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında söz konusu saldırı başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilen saldırgan, şimdi kefaletsiz olarak cezaevinde tutuluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, saldırının arkasındaki nedeni araştırmaya devam ediyor. Anne Amber Smith ise adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek, şüphelinin oğluna yaşattığı acının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

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