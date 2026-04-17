Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, şubat ayında 173,5 milyar dolar oldu. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 65,7 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki 1 yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 239,2 milyar dolar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 28 milyon dolar artarak şubat ayı itibarıyla 173,5 milyar dolar oldu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 239,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BANKALAR KAYNAKLI DIŞ BORÇ

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalarak 77,2 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında azalarak 8,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 5,6 oranında azalışla 18,3 milyar dolar oldu.

YABANCILARIN DÖVİZ TEVDİAT HESABI

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 22,2 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 3,3 oranında artarak 28 milyar dolar oldu. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 69,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,6 oranında artarak 62,4 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 5,4 artarak 7,2 milyar dolar oldu.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34,6’sının dolar, yüzde 26,’sının euro, yüzde 26,5’inin Türk lirası ve yüzde 12,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri 70,4 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası