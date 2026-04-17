Merkez Bankası anketi yayınlandı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken artış
Merkez Bankası nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankette yıl sonu enflasyon ve dolar tahminindeki yükseliş dikkat çekti. İşte detaylar...
- Nisan ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,11'den yüzde 2,93'e, yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.
- Yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,96'dan 51,22'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 52,69'dan 53,61'e çıktı.
- Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 31,6 milyar dolardan 44,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl için beklenti 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.
- Cari yıl için GSYH artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için ise yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.
- 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 29,56'ya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.
YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 51 LİRAYI AŞTI
Ankette yıl sonu dolar tahmininde de yükseliş oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,96'dan 51,22'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,69'dan 53,61'e yükseldi.
CARİ AÇIK BEKLENTİSİ
Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara, gelecek yıl için de 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.
BÜYÜME VE FAİZ...
Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için de yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.
Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.