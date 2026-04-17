Merkez Bankası nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankette yıl sonu enflasyon ve dolar tahminindeki yükseliş dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.

Merkez Bankası anketi yayınlandı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken artış

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 51 LİRAYI AŞTI

Ankette yıl sonu dolar tahmininde de yükseliş oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,96'dan 51,22'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,69'dan 53,61'e yükseldi.

Merkez Bankası anketi yayınlandı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken artış

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara, gelecek yıl için de 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık hileci markaları ifşa etti

BÜYÜME VE FAİZ...

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için de yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.

Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası