Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki dehşet uyandıran saldırıların ardından büyük bir sarsıntı yaşanırken, Biricik Suden’in skandal paylaşımı tepki çekti. 1 öğretmen ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırılarının ardından Suden "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" açıklamasıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na, çarşamba günü İsa Aras Mersinli’nin, polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği olay Türkiye’yi derinden sarstı. Şanlıurfa’daki okul saldırısı ile birlikte yaşanan bu olaylar, toplumda derin bir travmaya yol açtı.

Okul saldırıları sonrası Biricik Suden’den skandal paylaşım! Sözlerine tepki yağdı

“KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM”

Söz konusu gelişmelerin ardından birçok sanatçı sosyal medya üzerinden üzüntülerini ve tepkilerini dile getirirken, Biricik Suden’in paylaşımına eleştiri yağdı. Suden, gelen “okul olayına neden tepki vermediği” yönündeki eleştirilere cevap verdiği paylaşımında, “Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum” ifadelerini kullandı.

SİNAN AKÇIL DA SESSİZ KALMADI

Bu açıklama sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Şarkıcı Sinan Akçıl da yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanarak duruma tepki gösterdi.

Akçıl, farklı örnekler üzerinden değerlendirmelerde bulunarak toplumda iki farklı bakış açısı ve yaşam algısı oluştuğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı:

“Bir y...k Türk Bayrağını yakar 'ekran kaydı alın' der. Bir diğer y...k 'ölülerden içim şişti' der. B..tan 'bir TikTok yayınında bir diğer sözde 'entel' kaslarımı zedeleyemem, kötümser olup' der. Bir anaç, kahraman öğretmen de öğrencilerin üzerine atlar ve hayatını kaybeder. 2 farklı ülke var sanki yaşamaya çalıştığımız. Hayırlı Cumalar Türkiye'm.”

Haberle İlgili Daha Fazlası