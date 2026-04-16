Katılım bankalarının caiz sayılıp sayılmadığı, uyguladıkları finansman modelinin İslami esaslara uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Katılım bankaları hangi durumlarda caiz kabul edilir?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Katılım bankacılığı, tasarruf sahiplerinden toplanan fonları faizsiz finansman prensipleri dâhilinde ticaret ve sanayide değerlendiren, neticesinde oluşan kârı tasarruf sahipleriyle paylaşan bankacılık sistemidir.Katılım bankalarının temel prensibi faizsizlik olduğundan kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplar; ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle finansman kullandırırlar. ​

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaklaşımında, belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kâr hesaplarına para yatırmak ve kâr payı almak caiz görülmektedir.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bankacılık işlemleri Katılım Bankasında nasıl yapılır? Katılım hesabından IBAN ile para gönderme

KATILIM BANKALARI HANGİ DURUMLARDA CAİZ KABUL EDİLİR?

Genel çerçevede “caiz” değerlendirmesi, işlemlerin:

Faiz içermemesi,

Gerçek bir mal/hizmet/ticaret ilişkisine dayanması,

Aşırı belirsizlik ve spekülasyon barındırmaması,

Etik dışı/zararlı faaliyet alanlarına finansman sağlamama gibi ilkelere aykırı olmaması

gibi kriterlerle ilişkilendirilir.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Katılım bankalarının diğer bankalardan farkı nedir?

