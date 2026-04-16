Katılım bankaları hangi durumlarda caiz kabul edilir?
Katılım bankalarının caiz sayılıp sayılmadığı, uyguladıkları finansman modelinin İslami esaslara uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
- Katılım bankaları, tasarruf sahiplerinden fonları faizsiz olarak kâr ve zarara katılma esasına göre toplar.
- Bu fonlar, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle kullandırılır.
- Katılım bankalarının caiz kabul edilmesi için işlemlerin faiz içermemesi, gerçek bir mal/hizmet/ticaret ilişkisine dayanması, aşırı belirsizlik ve spekülasyon barındırmaması ve etik dışı/zararlı faaliyetlere finansman sağlamaması gibi ilkelere aykırı olmaması gerekir.
- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kâr hesaplarına para yatırmayı ve kâr payı almayı caiz görmektedir.
Katılım bankacılığı, tasarruf sahiplerinden toplanan fonları faizsiz finansman prensipleri dâhilinde ticaret ve sanayide değerlendiren, neticesinde oluşan kârı tasarruf sahipleriyle paylaşan bankacılık sistemidir.Katılım bankalarının temel prensibi faizsizlik olduğundan kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplar; ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle finansman kullandırırlar.
KATILIM BANKALARI CAİZ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaklaşımında, belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kâr hesaplarına para yatırmak ve kâr payı almak caiz görülmektedir.
Bankacılık işlemleri Katılım Bankasında nasıl yapılır? Katılım hesabından IBAN ile para gönderme
Genel çerçevede “caiz” değerlendirmesi, işlemlerin:
Faiz içermemesi,
Gerçek bir mal/hizmet/ticaret ilişkisine dayanması,
Aşırı belirsizlik ve spekülasyon barındırmaması,
Etik dışı/zararlı faaliyet alanlarına finansman sağlamama gibi ilkelere aykırı olmaması
gibi kriterlerle ilişkilendirilir.