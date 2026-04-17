Süper Lig'de 30'uncu haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın VAR (Video Yardım Hakem) ve AVAR'ı (Video Yardım Hakem Asistanı) açıklandı.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 66 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan müsabakada görev alacak VAR ve AVAR'ı da belirledi.

Açıklamaya göre; VAR odasında Davut Dakul Çelik olacak. İbrahim Çağlar Uyarcan ise AVAR olarak görevlendirildi.

