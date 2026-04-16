Kadıköy'de rakip Fenerbahçe: Rizespor'da tek eksik var
Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karadeniz ekibi, sarı-lacivertli takım karşısına tek eksikle çıkacak.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucu topladığı 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor.
Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroda bulunmayan Casper Hojer Nielsen, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak. Sakatlığı bulunan Andi Zeqiri'nin ise kadroda olmayacağı öğrenildi.
