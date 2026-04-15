Fenerbahçe'de 1988-1996 yılları arasında forma giyen, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra sportif direktörlük ve 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, katıldığı söyleşide, iddialı bir açıklamaya imza attı. 2021 yılından bu yana takım çalıştırmayan 61 yaşındaki hoca, "Bu dönem bitecek, 20 yıl boyunca Fenerbahçe'nin dönemi olacak" dedi.

Süper Lig'de son şampiyonluğu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 12 yıllık büyük hasreti dindirmek için Galatasaray ve Trabzonspor ile kıyasıya bir mücadele verdiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli takım, bitime 5 hafta kala liderin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın son maçlarda peş peşe yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını artıran camia, Aykut Kocaman'ın sözlerini konuşuyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yaptı.

KOCAMAN'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe efsanelerinden Aykut Kocaman, Kadir Has Üniversitesi’nde bir söyleşiye katıldı ve kürsüde verdiği "şampiyonluk" mesajıyla adından söz ettirdi. 61 yaşındaki futbol adamı, iddialı çıkışı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

"20 YIL BOYUNCA BU DÖNEMİN TERSİ OLACAK"

Sarı-lacivertlilerde futbolcu olarak 2, teknik direktör olarak 1 defa Süper Lig'i zirvede tamamlayan Kocaman, "Büyüklüğü oluşturan ortalamalar vardır. Önümüzdeki dönemlerde şöyle bir şey olacak, inşallah yaşarsak göreceğiz. Bir gün başlayacak bu dönem ve 20 yıl bunun tam tersi olacak. Lütfen bunu unutmayın, yaşı genç olanlar bir yere yazsın. Bu büyüklük kolay elde edilen bir büyüklük değil. Yıllar sonrasında oluşan bir ortalama. Bu ortalama güç zaman zaman sıra dışı nedenlerle akamete uğrayabilir ama geçicidir, geçecek" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Aykut Kocaman geleceğine ilişkin konuştu: Ya Fenerbahçe ya da A Milli Takım

