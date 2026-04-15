Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için şimdiden teklifler aldığı belirtilen 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının, geleceğine dair kararını verdiği konuşuluyor.

Domenico Tedesco'nun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon için görevinde kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Genç teknik adamın, Serie A ekibi Fiorentina'nın teklif aldığı iddia edildi.

"FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEĞİM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İtalyan kulübü, teknik direktörlük koltuğunu Tedesco'ya emanet etmek istiyor.

Bu gelişmeye rağmen Tedesco'nun, teklifi geri çevirdiği aktarıldı. Tedesco'nun, Fiorentina'ya, "Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edeceğim" cevabını verdiği öğrenildi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 66 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GÜVEN MESAJI

Sarı-lacivertlilerde sezon içinde inişli çıkışlı sonuçlar alsa da Tedesco'nun takım üzerindeki etkisi ve oyun planı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak İtalyan çalıştırıcının, kariyer planlamasında şu aşamada başka bir kulüple görüşmediği ifade ediliyor. Bu durum, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından "önemli bir güven mesajı" olarak değerlendiriliyor.

