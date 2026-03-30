Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman; A Milli Futbol Takımı, Süper Lig, hakem tartışmaları, kariyeri ve Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor'da yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ya da A Milli Futbol Takımı dışında takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.

"YA FENERBAHÇE YA MİLLİ TAKIM!"

"Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?" sorusuna cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla kurduğum ilişkide sıkıntı olduğunu görmek beni en derinden yaralayan nokta oldu." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Hakan Çalhanoğlu: Bizi kışkırtmaya çalışanlar var

"İSTANBULSPOR'DA DEVAM EDEBİLİRDİM"

Kariyeri hakkında konuşan Kocaman, "İstanbulspor eğer TMSF'ye kalmasaydı, hala İstanbulspor'da devam edebilirdim. Antrenörlüğüm adım adım ve inşa aşaması ile başlar. Belli bir eşiği geçene kadar sürtüşmeler, çatışmalar futbol adına oluyor. Onu geçtikten sonra daha istikrarlı bir yapımız oluyor." dedi.

"BU GALATASARAY İYİ DEĞİL"

Ligin seneler içinde değiştiğini kaydeden deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın ortalaması şu an 2.46. Ki bu Galatasaray iyi değil. Şampiyonluk puanı önceden 75'lerdeydi. Bu rakamlar, artık başka bir ligin oynandığını gösteriyor. Son 4 yıldır böyle." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HEP ORALARDA OLMASI LAZIM"

Türkiye'nin istikrarlı şekilde tüm organizasyonlarda olması gerektiğine dikkat çeken Kocaman, "Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı. Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Dünya Kupası da bir kaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak. Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA ÇOK İYİ YÖNETİYOR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı başarılı bulduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zigzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor. Milli Takımı izlerken canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an Milli Takımı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence." şeklinde konuştu.

"BU YÜZDEN HİÇBİR ŞEY İNŞA EDEMİYORUZ"

Türkiye'de birincilik dışındakilerin başarısız sayılması hakkında konuşan Kocaman, "O yüzden de hiçbir şey inşa edemiyoruz. Sürekli sil baştan devam ediliyor. Toplumun bu konudaki davranış biçimi değişse, yöneticiler bu şekilde davranamayacaklar." dedi.

BURAK YILMAZ MI, AYKUT KOCAMAN MI?

Montella forvet tercihi hakkında değerlendirme yapan Kocaman, "Burak Yılmaz mı, ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim. Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor." şeklinde konuştu.

"HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ DOĞRU DEĞİL"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 'Romanya, Slovakya ve Kosova'yı yenemiyorsak Dünya Kupası'na gitmeyelim' açıklaması ve "En karakterli Milli Takım" sözleri...

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerini doğru bulmadığını söyleyen Aykut Kocaman, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri doğru değil. Federasyon başkanının daha temkinli olması lazım. Gücümüzü belirtirken rakipler üzerinden konuştuğumuzda motivasyon artıyor ve yanlış oluyor. Bu Milli Takım grubu çok özel! Saha içi ve saha dışı duruşlarıyla özeller ama bütün futbol tarihi ile eşleştirmek de doğru olmadı. Beni de bu takım gururlandırıyor ama futbol tarihi bu takımdan oluşmuyor. TFF Başkanı'nın daha dikkatli olmasında fayda var." diye konuştu.

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK KABUL EDİLDİLER"

Hakem tartışmalarına değinen Aykut Kocaman, "Hakemler günah keçisi olarak kabul edildi. Yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular, ben de dahil bunlar yapıldı. Hakemler günah keçisi ve en kolay saldırılacak, kendini temize çıkarılacak yer!

TFF ve MHK, belli bir yere geldikten sonra arkalarında duramıyor! Hakemlerin bunun karşısında durma şansı yok! Hakemleri koruyan kurumun da, hakemleri koruyan kurumu koruyan kurumun da buna karşı koyma şansı yok! Bu davranış, bu iklimde değişmeyecek! Çok çocukça geliyor bana! İklimde değişiklik olmadan, hakemlerin değişeceğini düşünmek çocukça geliyor bana. Karamsar değil, gerçekçi bir insanım. Yabancı hakem söylemleri, daha da kötü! İklimi değiştirmek yerine daha parçalayıcı! Yabancı hakem geldi, daha sonra ne olacak?

Hakemler pirüpak, MHK pirüpak, TFF pirüpak değil! Burası ne kadar kirliyse, onlar da o kadar kirli! Kendileri korumak için bu bataklığa girdiler! Yabancı VAR falan getirmek, acayip çocukça geliyor. Kimsenin hakemleri düşündüğü yok ama hakemler de pirüpak değil! Bu arada hakemlerin gidişatı değiştiren çok güçlü organizasyonları da oldu! Hakem müessesi de çok masum değil; bizim gibi! Antrenörler için de böyle!" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası