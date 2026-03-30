2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde, yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Hakan Çalhanoğlu, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"DÜNYADA SAYGI DUYULAN BİR MİLLİ TAKIM HALİNE GELDİK"

Dünyada saygı duyulan bir takım haline geldiklerini söyleyen Montella, "Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu. Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıralamasında yükseldik. FIFA sıralamasında 42. sıradan 25.'liğe yükselmemiz beni yüzde 100 gibi Türk hissettirdi. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem." diye konuştu.

Vincenzo Montella ve yardımcıları

"KOSOVA HAK EDEREK BURALARA GELDİ"

Kosova'nın hak ederek play-off finalinde olduğunu kaydeden Montella, "Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum." şeklinde konuştu.

"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"

Takımda baskı olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan İtalyan çalıştırıcı, "Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası