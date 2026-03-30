2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhaoğlu, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhaoğlu, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

"BEN HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMEM"

Kosovalı muhabirin, "Çek bir Letonya başlığı atılmış, Türkiye rakibini küçümsemiş ve elenmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim" dedi. Bu size baskı oluşturuyor mu?" sorusun cevaplayan Hakan, "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız." dedi.

Hakan Çalhanoğlu

"ÇOK GÜÇLÜLER VE İYİ OYUNCULARI VAR"

Kosova'nın çok iyi bir takıma sahip olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, "Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi. Vedat Muriqi'yi tanıyorum. Como da oynayan oyuncu var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama konuşmayayım. Yakın arkadaşlarım var, ben bir kelime söylemeyeyim (gülerek). Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Asllani var. Vedat kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan ile oynayan oyuncuları çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli." diye konuştu.

"DIŞARIDAN BİZİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞANLAR VAR, KULAK ASMIYORUZ"

Takımda durumların çok iyi olduğunu ve Dünya Kupası'na gitmek için motive olduklarını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2,5 yılda ileriye çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz. Dışarıdan bizi kışkırtmaya çalışanlar var, kulak asmıyoruz." dedi.

2002 Dünya Kupası'nda yer alan milli isimlerle turnuvaya gitmek istediklerini söyelyen Hakan Çalhanoğlu, "2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay Ağabey, Yıldıray Ağabey, Alpay Ağabey, İlhan Ağabey, Bülent Ağabey... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur." diye konuştu.

"KARİYER MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Kariyer maçına çıkacağını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bize bunu hediye etmedi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben de inşallah başarırım, inşallah ülke olarak başarırız. Bunu ülke olarak hak ettik. Bu takım hak etti. İnşallah başaracağız." şeklinde konuştu.

"TÜRK GURBETÇİLER İNŞALLAH TÜRKİYE'Yİ SEÇER"

Türk Milli Takımı seçmesiyle ilgili konuşan Çalhanoğlu, "Almanya'da doğdum ve yetiştim. Kulüplerime teşekkür ederim, onlar sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Herkesin görüşüne saygım var ama kalbinizin sesini dinleyin. Türk gurbetçiler inşallah Türkiye'yi seçer. Benden sonra Kenan, Orkun, Can geldi. Bu güzel örnekler. 80 milyonuz ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah bu daha da gelişir ve öyle devam eder." dedi.

