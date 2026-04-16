Fenerbahçe'de 4'üncü sezonunu geçiren Jayden Oosterwolde, A Milli Takım üstüyle çekilen fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, "Türkiye'yi seçebileceği" yorumları yapıldı. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için Oosterwolde'nin, belli şartları karşılaması gerekiyor.

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin, A Milli Takım antrenman üstü ile fotoğrafını paylaşması gündem oldu. Görüntünün kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından dikkat çeken bir tartışma başladı. "Bu kare, Hollandalı oyuncunun Türkiye'yi seçebileceğine dair bir işaret mi?" yorumları yapıldı.

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de 42 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

FIFA'NIN GETİRDİĞİ ŞARTLAR VAR

Ocak 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan, hırsı ve fiziksel kapasitesiyle ön plana çıkan 22 yaşındaki savunmacının, Türk Milli Takımı forması giyebilmesi için FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) kuralları gereği belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

MİLLİ TAKIM İÇİN "5 YIL" ŞARTI

Hollanda Milli Takımı’nda henüz alt yaş kategorileri ve A takım seviyesinde maça çıkmayan Oosterwolde'nin, A Milli Futbol Takımı için mücadele etme şansı bulunuyor.

"Bir futbolcunun sonradan vatandaşlık bağıyla başka bir ülkenin milli takımında oynayabilmesi" için kesintisiz olarak en az 5 yıl o ülkede ikamet etmesi ve profesyonel futbol oynaması gerekiyor.

