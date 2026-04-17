Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 33. yılında andı. Cumhurbaşkanı “Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayan Turgut Özal'ı rahmetle ve hürmetle yad ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan 1993'te hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.

“HÜRMETLE YAD EDİYORUM”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Öte yandan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında da anıldı. İstanbul Valiliğince, Özal’ın Topkapı'daki Anıt Mezarı başında düzenlenen anma programına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ EĞİTİMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 1927'de Malatya'da doğdu. Özal, ilk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü 1950'de bitirdikten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başlayan Özal, ABD'de "mühendislik ekonomisi" alanında gördüğü uzmanlık eğitiminin ardından, Türkiye'de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

45. HÜKÜMET'İ KURDU

Semra Özal ile 1954'te evlenen ve üç çocuğu olan Özal, çeşitli devlet kademelerinde görev aldı. Anavatan Partisini 20 Mayıs 1983'te kuran Özal, aynı yıl yapılan genel seçimde partisinin birinci gelmesi üzerine 45. Hükümet'i kurdu. Özal, 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmayı başardı.

TBMM tarafından 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Özal, 9 Kasım 1989'da başladığı bu görevde, ekonomik alanda attığı önemli adımların yanı sıra dönemin büyük sorunları arasında yer alan terörle mücadele konusunda da farklı bir strateji izledi.

17 NİSAN 1993'TE VEFAT ETTİ

Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te, 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük geziden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti. Ölümünden 19 yıl sonra 2012'de "cinayet sonucu öldüğü" iddiaları üzerine otopsi için Özal'ın mezarı açıldı. Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 19 yıl sonra mezarı açılan Özal'ın, kesin ölüm nedeni hala tespit edilemedi.

Bilgi Detay Adı Soyadı Turgut Özal Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 1927 Eğitim İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (1950), ABD'de mühendislik ekonomisi uzmanlık eğitimi Meslek Bankacı (Baba), Öğretmen (Anne) Siyasi Parti Anavatan Partisi (Kurucu, 20 Mayıs 1983) Hükümet 45. Hükümet (Kurucu) İktidarı 1983-1991 (Tek Başına İktidar) Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı (31 Ekim 1989'da seçildi, 9 Kasım 1989'da göreve başladı) Evlilik ve Çocukları Semra Özal ile evli, üç çocuğu var Ölüm Tarihi 17 Nisan 1993 Ölüm Nedeni Kesin ölüm nedeni hala tespit edilemedi (19 yıl sonra otopsi yapıldı, cinayet iddiaları mevcut) Önemli Politikalar Ekonomik adımlar, terörle mücadelede farklı strateji

Haberle İlgili Daha Fazlası