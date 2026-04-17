Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 33. yılında Turgut Özal’ı andı: Türkiye’nin kalkınmasında öncü rol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 33. yılında andı. Cumhurbaşkanı “Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayan Turgut Özal'ı rahmetle ve hürmetle yad ediyorum” dedi.
- Turgut Özal, Türkiye'ye ve Türk milletine önemli hizmetlerde bulunmuş, ülkenin gelişmesinde öncü rol oynamıştır.
- Özal, 1983-1991 yılları arasında Anavatan Partisi ile tek başına iktidarda kalmıştır.
- 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
- Özal, ekonomik alanda önemli adımlar atmış ve terörle mücadelede farklı bir strateji izlemiştir.
- 17 Nisan 1993'te vefat eden Özal'ın kesin ölüm nedeni hala tespit edilememiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan 1993'te hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.
“HÜRMETLE YAD EDİYORUM”
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadelere yer verdi:
Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum.
KABRİ BAŞINDA ANILDI
Öte yandan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında da anıldı. İstanbul Valiliğince, Özal’ın Topkapı'daki Anıt Mezarı başında düzenlenen anma programına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ EĞİTİMİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 1927'de Malatya'da doğdu. Özal, ilk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü 1950'de bitirdikten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başlayan Özal, ABD'de "mühendislik ekonomisi" alanında gördüğü uzmanlık eğitiminin ardından, Türkiye'de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.
45. HÜKÜMET'İ KURDU
Semra Özal ile 1954'te evlenen ve üç çocuğu olan Özal, çeşitli devlet kademelerinde görev aldı. Anavatan Partisini 20 Mayıs 1983'te kuran Özal, aynı yıl yapılan genel seçimde partisinin birinci gelmesi üzerine 45. Hükümet'i kurdu. Özal, 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmayı başardı.
TBMM tarafından 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Özal, 9 Kasım 1989'da başladığı bu görevde, ekonomik alanda attığı önemli adımların yanı sıra dönemin büyük sorunları arasında yer alan terörle mücadele konusunda da farklı bir strateji izledi.
17 NİSAN 1993'TE VEFAT ETTİ
Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te, 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük geziden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti. Ölümünden 19 yıl sonra 2012'de "cinayet sonucu öldüğü" iddiaları üzerine otopsi için Özal'ın mezarı açıldı. Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 19 yıl sonra mezarı açılan Özal'ın, kesin ölüm nedeni hala tespit edilemedi.
|Bilgi
|Detay
|Adı Soyadı
|Turgut Özal
|Doğum Yeri
|Malatya
|Doğum Tarihi
|1927
|Eğitim
|İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (1950), ABD'de mühendislik ekonomisi uzmanlık eğitimi
|Meslek
|Bankacı (Baba), Öğretmen (Anne)
|Siyasi Parti
|Anavatan Partisi (Kurucu, 20 Mayıs 1983)
|Hükümet
|45. Hükümet (Kurucu)
|İktidarı
|1983-1991 (Tek Başına İktidar)
|Cumhurbaşkanlığı
|Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı (31 Ekim 1989'da seçildi, 9 Kasım 1989'da göreve başladı)
|Evlilik ve Çocukları
|Semra Özal ile evli, üç çocuğu var
|Ölüm Tarihi
|17 Nisan 1993
|Ölüm Nedeni
|Kesin ölüm nedeni hala tespit edilemedi (19 yıl sonra otopsi yapıldı, cinayet iddiaları mevcut)
|Önemli Politikalar
|Ekonomik adımlar, terörle mücadelede farklı strateji