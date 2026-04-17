Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Yumaklı, 2 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık hileci markaları ifşa etti

PARALAR BUGÜN HESAPLARDA

Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya ve üretimi artırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, "12 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Hesaplara aktarılacak tarımsal destek ödemeleri şöyle:

Planlı üretim desteği 12 milyar 771 milyon 632 bin lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği 42 milyon 341 bin lira

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "6 ve 8" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası