12,8 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Yumaklı, 2 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
PARALAR BUGÜN HESAPLARDA
Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya ve üretimi artırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, "12 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Hesaplara aktarılacak tarımsal destek ödemeleri şöyle:
- Planlı üretim desteği 12 milyar 771 milyon 632 bin lira
- Kırsal kalkınma yatırım desteği 42 milyon 341 bin lira
ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "6 ve 8" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.
